香港書展今午結束 旅遊書大平賣 低至十蚊兩本

香港書展今日下午5時結束，有不少書商抓緊機會昨已提高優惠清貨，如有書商推出10元兩本旅遊書，亦有全場書籍10元一本等「終極價」。有市民趁書商促銷，以低價入手心頭好。有參展書商指，內地旅客增多，但人流與往年相若、生意平平。亦有市民稱推出10元一本書優惠觀感不好，感嘆「搞到啲書唔值錢咁」。

一連七日書展昨踏入第六天，昨場內已見貼出不少特賣牌，書商意豐企業推全場書籍10元優惠，當中有英中文書籍。負責人Martin表示，該優惠推出後生意額升近4倍，惟不解該些書籍在書展原亦只售35元，卻乏人問津。

場內亦有不少旅遊書平售，約一、二十元一本，部分屬舊版；近年疫情打擊不少小店，但一些地標景點估計仍然保留，故有一定參考價值，亦有市民認為所費不多，購入一看無妨。經緯文化出版公司推出20元一本優惠，負責人黃先生表示，相關優惠並非今年特設，而旅遊書優惠的反應不錯，當中曼谷、歐洲等變化較少地方的舊版旅遊書，仍能吸引市民。

另一書商泛華發行更推出低至10元兩本旅遊書，參展商泛華發行負責人張先生坦言，該批旅行書於疫情前推出，因書中的內容並未更新，「(書商)希望可以賺返個成本價」。

通關後首個書展，展覽亦迎來不少內地旅客。張先生表示，內地旅客普遍視書展為旅遊景點之一，來自深圳和年輕的內地客會特意入場購買本地小說或香港文化相關書籍作紀念品。他又認為，今年暑假加上天氣炎熱，更多家長帶同子女逛書展作親子或暑期活動，形容今年書展非常熱鬧。

人流增 生意額與去年相若

旺丁不一定旺財，三聯書局負責人認同，今年書展人流比往年多半成，惟生意額並未隨人流和消費券派發而增多相同幅度，不少市民都「打開本書又放返低」，生意額與往年相若。台灣出版商大塊文化出版股份有限公司業服務主任郭寬亦表示，生意額未如理想，當中最料不到是小說銷量較預期差，但未有計劃在書展最後一日促銷。