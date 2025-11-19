香港最佳公廁評選 蘭桂坊公廁環境整潔獲金獎

今日是聯合國定立「世界廁所日」，香港廁所協會昨公布新一屆公廁選舉結果，今年中環蘭桂坊公廁獲選為香港最佳公廁，但包括九龍城道公廁等3個厠所則被評為「最急待改善」設施。
協會實地調查全港18區逾300個公廁，蘭桂坊公廁、錦田市公廁分別獲金獎和銀獎；而2023年被評為最急待改善公廁的西環吉席街花園洗手間獲康文署翻新後，今年獲銅獎。
協會指，蘭桂坊公廁附近設有清晰指示，廁所設計亦與社區風格融合，內部環境整潔，以及無積水，能為使用者提供良好體驗。錦田市公廁在鄉村環境中保持高度整潔，亦反映城鄉交融的一個例子，可見推動鄉村翻新，逐步引入現代化設施。吉席街花園洗手間則因獲全面翻新，內部設施及環境大幅改善。協會更形容其成為區內新「打卡點」。
3公廁被評為最急待改善
今年被評為「最急待改善」的公廁包括九龍城道公廁、啟田商場4樓廁所和西營盤街市公廁。協會指，九龍城道公廁內部環境污穢，多個廁格及洗手設施亦出現損壞。啟田商場4樓廁所不僅衛生狀況欠佳，且存在多項設施待修的問題，與商場內其他樓層相對潔淨的廁所形成鮮明對比。西營盤街市公廁則因設施嚴重老化，沖水系統無法正常使用，使用者須自行取水清潔，地面潮濕，狀況極不理想。