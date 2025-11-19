香港最佳公廁評選 蘭桂坊公廁環境整潔獲金獎

今日是聯合國定立「世界廁所日」，香港廁所協會昨公布新一屆公廁選舉結果，今年中環蘭桂坊公廁獲選為香港最佳公廁，但包括九龍城道公廁等3個厠所則被評為「最急待改善」設施。

協會實地調查全港18區逾300個公廁，蘭桂坊公廁、錦田市公廁分別獲金獎和銀獎；而2023年被評為最急待改善公廁的西環吉席街花園洗手間獲康文署翻新後，今年獲銅獎。

協會指，蘭桂坊公廁附近設有清晰指示，廁所設計亦與社區風格融合，內部環境整潔，以及無積水，能為使用者提供良好體驗。錦田市公廁在鄉村環境中保持高度整潔，亦反映城鄉交融的一個例子，可見推動鄉村翻新，逐步引入現代化設施。吉席街花園洗手間則因獲全面翻新，內部設施及環境大幅改善。協會更形容其成為區內新「打卡點」。