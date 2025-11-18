熱門搜尋:
本地
2025-11-18 15:54:42

香港最佳公廁選舉結果出爐 蘭桂坊公廁奪金 3個公廁被評需改善

香港廁所協會公布第九屆「2025香港最佳公廁選舉」結果，圖為被評為「最急待改善」的3個公廁。

香港廁所協會公布第九屆「2025香港最佳公廁選舉」結果，以響應每年11月19日由聯合國定立「世界廁所日」。今年除了公佈得獎名單外，亦有列舉「香港急待改善廁所」。當中，中環蘭桂坊公廁奪得金獎，錦田市公廁獲銀獎，以及西環吉席街花園洗手間獲銅獎。另外，九龍城道公廁、啟田商場4樓廁所及西營盤街市公廁則被評為「最急待改善」的3個公廁。

中環蘭桂坊公廁與社區風格融合

協會在全港18區300多個公廁作實地調查。奪得金獎的中環蘭桂坊公廁，協會指，蘭桂坊公廁附近設有清晰指示，廁所設計亦與社區風格融合，內部環境整潔，以及無積水，能為使用者提供良好體驗。

錦田市公廁反映鄉城交融

獲銀獎的錦田市公廁，協會表示，錦田市公廁在鄉村環境中保持高度整潔，亦反映鄉城交融的一個例子，可見推動鄉村翻新，逐步引入現代化設施。

吉席街花園曾被評為「最急待改善」

獲銅獎的吉席街花園洗手間曾於2023年被評為「最急待改善」的公廁，協會指，經康文署翻新後，內部設施及環境大幅改善。協會更形容其成為區內新「打卡點」。

九龍城道公廁內部環境污穢

被評為「最急待改善」的九龍城道公廁，協會提及，九龍城道公廁內部環境污穢，特別是傷殘人士廁所，以多個廁格及洗手設施均出現損壞。

啟田商場4樓與其他樓層有鮮明對比

另一被評為「最急待改善」為啟田商場4樓廁所，協會指，該廁所與商場內其他樓層的廁所形成鮮明對比，該廁所不只衛生狀況欠佳，且存在多項設施待修的問題，反映出明顯的管理落差。

西營盤街市公廁狀況極不理想

最後一個被評為「最急待改善」是西營盤街市公廁，協會表示，該廁所設施嚴重老化，地面潮濕，沖水系統無法正常使用，形容狀況極不理想。
 

「2025香港最佳公廁選舉」詳細名單

「2025香港最佳公廁選舉」結果 「最急待改善」的3個公廁

