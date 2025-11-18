香港最佳公廁選舉結果出爐 蘭桂坊公廁奪金 3個公廁被評需改善

香港廁所協會公布第九屆「2025香港最佳公廁選舉」結果，圖為被評為「最急待改善」的3個公廁。

香港廁所協會公布第九屆「2025香港最佳公廁選舉」結果，以響應每年11月19日由聯合國定立「世界廁所日」。今年除了公佈得獎名單外，亦有列舉「香港急待改善廁所」。當中，中環蘭桂坊公廁奪得金獎，錦田市公廁獲銀獎，以及西環吉席街花園洗手間獲銅獎。另外，九龍城道公廁、啟田商場4樓廁所及西營盤街市公廁則被評為「最急待改善」的3個公廁。

中環蘭桂坊公廁與社區風格融合

協會在全港18區300多個公廁作實地調查。奪得金獎的中環蘭桂坊公廁，協會指，蘭桂坊公廁附近設有清晰指示，廁所設計亦與社區風格融合，內部環境整潔，以及無積水，能為使用者提供良好體驗。