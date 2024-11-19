香港最佳公廁選舉 荃灣海興路公廁奪金獎

近年香港公廁設施和服務大大提升，不單清潔乾爽，通風亦充足。香港公廁協會公布公布第八屆「香港最佳公廁選舉」結果。金獎由荃灣海興路公廁奪得；佐敦覺士道公廁成功「洗底」，由「最急待改善公廁」一躍奪銅。 協會於全港18區逾300個廁所作實地調查，再為公廁評分。今屆金獎由荃灣海興路公廁奪得，香港廁所協會主席熊志權指其外型特別，為圓型獨特設計，空間較寬敞，方便傷健人士；又指荃灣海興路公廁內部光線及廁格數量充足，並有清晰指示，巿民使用體驗佳。

佐敦覺士道公廁翻新奪銅獎 銀獎及銅獎則分別由欣澳公廁及佐敦覺士道公廁奪得。當中奪銅的佐敦覺士道公廁曾於2021年被評為「最急待改善公廁」，但在翻新後，整體設施良好。香港廁所協會技術主任陳天賜指該廁所現時更加入為兒童設計的設計，顯示出對兒童使用者的重視，故獲銅獎。 新娘潭郊野公園公廁雖為臨時公廁，因利用太陽能進行沖廁及照明，廁所能保持良好通風及環境整潔，獲「最佳環保公廁獎」。

選出四個「最急待改善公廁」 另外，今屆亦選出四個「最急待改善公廁」，包括荃灣街巿(地下)廁所、元朗兒童遊樂場公廁、大元村公廁，以及大館公廁。當中大元村公廁繼2021年後，再次被評選為最急待改善公廁。熊志權指，除大館公廁外，其餘三個公廁均環境惡劣，地面布滿積水且有異味，故被評為「最急待改善公廁」。而大館公廁雖乾淨整潔，但因公廁標誌不清晰，難以尋找，故亦上榜，盼引起關注作出改善。



食環署表示，很高興署方在今年香港廁所協會舉辦的年度最佳公廁選舉中，署方管理公廁再次蟬聯金獎及銀獎。食環署管理約810所公廁。自2019/2020年度起，食環署和建築署推進優化公廁翻新計劃，截至今年9月已對約370所公廁展開全面翻新或優化，其中約160所已完成，預期於2028年底前為全港餘下約300所公廁開展全面翻新或優化工程。 食環署進行傑出廁所事務員選舉肯定前線人選貢獻 食環署又指，保持公廁整潔衞生，前線廁所事務員擔當重要角色。為肯定他們的貢獻，署方近月進行了傑出廁所事務員選舉，3名男廁所事務員分別服務於荃灣區海興路公廁、葵青區葵興站巴士總站公廁及中西區磅巷公廁及浴室；而3名女廁所事務員分別服務於油尖區科學館道公廁、中西區林士街多層停車場公廁及灣仔區大坑道公廁。 籲市民保持公廁的清潔衞生 就香港廁所協會荃灣街市地下廁所被評為「最急待改善公廁」之一，食環署指，已加強該廁所的清潔及管理，並已將其納入翻新計劃。署方指，食環署會繼續提升公廁的設施和服務水平，並呼籲市民珍惜公共設施，保持公廁的清潔衞生。