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2023-11-27 12:30:44

香港最古老街道｜水坑口街原名波些臣？曾淪風月區獲《胭脂扣》翻拍　證香港島百年歷史

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香港交通網絡發達，目前全港的大街小巷加起來一共有4,000多條，當中最古老的一條，便是上環的水坑口街，英文名Possession Street，直譯過來就是「佔領街」。這裏是當年英軍搶攤登陸港島的據點，亦是香港步入殖民統治的開端。

《南京條約》簽訂前 英國水坑口登陸 強佔港島

1842年8月29日，清廷因鴉片戰爭，被逼與英國簽訂當代中國近代史上第一條不平等條約──《南京條約》，內容包括將香港島割讓予英國。

不過其實早在《南京條約》簽訂前一年，英國駐華商務總監查理‧義律便與清朝欽差大臣琦善私擬《穿鼻草約》，雖然草約從未為雙方正式簽署，但英軍卻在1841年1月在如今水坑口街強行登陸，甚至舉行升旗禮和鳴放禮炮，宣布正式佔領香港島。

這幅收藏於Getty Universal History Archive的圖畫，描繪了1841年英軍強行登陸並宣布佔領香港的情況香港開埠初期，港島區的海岸線就在如今的皇后大道南邊，水坑口前已是海灣，當年英軍在水坑口街登陸，故不少英文古籍及舊地圖將該處標示為「佔領角」。（圖片來源：Getty）

這幅收藏於Getty Universal History Archive的圖畫，描繪了1841年英軍強行登陸並宣布佔領香港的情況香港開埠初期，港島區的海岸線就在如今的皇后大道南邊，水坑口前已是海灣，當年英軍在水坑口街登陸，故不少英文古籍及舊地圖將該處標示為「佔領角」。（圖片來源：Getty）

水坑口街比鄰上環大笪地 英國早期駐紮軍營

或許你不知道水坑口街在哪兒，其實它就在昔日的上環「大笪地」旁邊。當年登陸港島的英軍，就是在大水坑上那片可眺望整個海港的平地紮營。

有指「西營盤」一名的由來，就是來自上環大笪地軍營，意思是在港島西面的軍營盤地，後來山下新開發和填海土地，亦通稱為西營盤。

這幀圖片攝於1880年，遠景為維多利亞港。圖左方的街道為皇后大道西，圖右的水坑口如今已變成荷李活道公園。（圖片來源：香港記憶／香港大學圖書館）

這幀圖片攝於1880年，遠景為維多利亞港。圖左方的街道為皇后大道西，圖右的水坑口如今已變成荷李活道公園。（圖片來源：香港記憶／香港大學圖書館）

水坑口街原稱「波些臣街」 太難讀被棄用

根據1894年的《香港街道名冊》，Possession Street的中文街名本來譯作「波些臣街」，選擇音譯而非直譯「佔領街」，估計是希望減低華人的反感，但由於「波些臣」讀法「繑口」，名稱並未廣泛使用。

那當時人怎樣稱呼這一帶？波些臣街原有一條水坑，由荷李活道沖流下來，是附近居民的重要打水處，故華人一般喊這裏作「水坑口」。19世紀中後期，政府重建該區，索性把中文街名改為「水坑口街」。

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雖然水坑口街是香港最古老街道，但當時香港尚未正式割讓予英國，因此若以1842年正式受英國殖民管治計算，第一條街道便是荷李活道。圖為1950年代由皇后大道西望向水坑口街的情況，當時街道狹窄，尚未可以行駛汽車，兩旁擠滿小販。（圖片來源：《香港百年飲食場所》／香港歷史博物館藏品）

雖然水坑口街是香港最古老街道，但當時香港尚未正式割讓予英國，因此若以1842年正式受英國殖民管治計算，第一條街道便是荷李活道。圖為1950年代由皇后大道西望向水坑口街的情況，當時街道狹窄，尚未可以行駛汽車，兩旁擠滿小販。（圖片來源：《香港百年飲食場所》／香港歷史博物館藏品）

水坑口街 香港殖民管治歷史的起點

作為英軍第一條佔領的街道，水坑口街是香港殖民管治歷史的起點。這裏有過香港第一間警署，位置是現在的「差館上街」；佔領水坑口街後第一條開闢的道路，就是的荷李活道。

香港開埠後，商貿發展愈見蓬勃。早期英國人主要在中環聚居和經商，洋行、銀行、船務及雪廠等都設於中環；而華商則在上環建立根據地，經營包括藥材、海味及雜貨等南北貨物貿易，時至今日，上環依然是藥材海味店的集中地。

1970年代港島西區重建發展前，水坑口街上都是這類舊建築。（圖片來源：香港記憶／香港大學圖書館）

1970年代港島西區重建發展前，水坑口街上都是這類舊建築。（圖片來源：香港記憶／香港大學圖書館）

水坑口街曾為紅燈區 妓院後遷石塘咀

19世紀戰亂頻繁，很多政客和商人帶着資金、技術來到香港。伴隨他們而來的，還有專門接待商賈的娼妓。

昔日水坑口街妓院處處，很多人來尋花問柳。後來中區在1890年代大規模填海，海岸線由皇后大道伸延至干諾道對開，石塘咀是其中一處新開發土地。適逢1904年水坑口妓院發生火災，時任港督彌敦下令把水坑口街的妓院遷至石塘咀。石塘咀新建的妓院地方大、設施新，色情事業愈見昌旺，後來更衍生出「塘西風月」之名。

著名港產片《胭脂扣》正是塘西風月的代表作，電影由已故影星梅艷芳及張國榮主演，講述「紅牌阿姑」如花與富家公子十二少由相戀到殉情的淒美愛情。

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經典電影《胭脂扣》中，張國榮和梅艷芳在妓寨卧床吸着鴉片，兩人在煙霧彌漫的房間內談情。（圖片來源：《胭脂扣》）

經典電影《胭脂扣》中，張國榮和梅艷芳在妓寨卧床吸着鴉片，兩人在煙霧彌漫的房間內談情。（圖片來源：《胭脂扣》）

軍營搬遷 水坑口街旁大笪地變「平民夜總會」

隨着英軍軍營從水坑口街附近遷出，騰空出來的地皮，開始為流動小販和街頭表演者聚集，變成大家熟悉、有「平民夜總會」之稱的上環大笪地。

1970年代西區大規模重建，上環大笪地被改建為荷李活道公園，小販們陸續搬到林士街旁的上環新填地擺賣。

居住在上環的老街坊，都會記得荷李活道的是大笪地，圖中位於上環港澳碼頭對開的，叫新填地。(圖片來源：Getty)

居住在上環的老街坊，都會記得荷李活道的是大笪地，圖中位於上環港澳碼頭對開的，叫新填地。(圖片來源：Getty)

水坑口街亦被重整，狹巷改建行車道，舊樓換上新建築，風貌大轉變。

180年後今日，水坑口街不再見到水坑，被英國強佔的香港也回歸中國。千遍一律的城市景觀，模糊了歷史的傷痕，唯有Possession Street一名，記下歲月滄桑。

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圖片攝於1977年，港島西區即將進行大規模拆卸工程。圖前景為皇后大道中，右側為水坑口街。（圖片來源：Getty）

圖片攝於1977年，港島西區即將進行大規模拆卸工程。圖前景為皇后大道中，右側為水坑口街。（圖片來源：Getty）

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

水坑口街現況（香港旅遊發展局圖片）

水坑口街現況（香港旅遊發展局圖片）

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