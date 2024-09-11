香港有航空地勤涉經台灣運毒被捕　供稱獲招待遊泰後騰出行李空間

一名在香港任職航空公司地勤的青年，涉嫌運毒在台灣被捕。(中通社)

有港人懷疑經台灣走私毒品被捕。台灣傳媒報道，關務署台北關與航空警察局在桃園機場檢查託運行李時，發現有4件來自泰國、將經台灣轉往香港的行李X光影像有異，打開後發現內藏共約45公斤大麻，市值超過9,000萬元新台幣(折合約2,175萬港元)，攜帶行李的24歲香港籍陳姓男子和同行62歲泰國籍女旅客Khuibut被捕。

事發今年4月18日，兩人早上6時許乘搭長榮航空客機從泰國曼谷抵達台灣桃園機場，原計劃轉機前往香港，惟關員從X光掃描儀發現兩人託運行李有異，遂在兩人領取行李後要求接受進一步檢查，惟兩人表現不情願和藉詞拖延、推搪，最終兩人終打開行李喼，關員在兩人行李分別發現同樣重22.65公斤的大麻，總重45.3公斤，市值逾9,000萬元新台幣。

航空警察局刑警大隊調查發現，陳男為香港的航空公司地勤人員，聲稱受身份不明的男友人邀請和招待其到泰國旅行，並在回程時騰出部分行李喼空間予同行62歲泰國籍女子共用。

地勤拒交代招待旅遊友人身份

航警局指，陳男身為航空公司地勤人員，理應熟知航空公司行李託運規則，明知利用航空運輸毒品屬違法卻仍鋌而走險，又稱陳男供稱遭友人陷害，惟拒絕交代男友人身份。至於案中的泰國籍女子，航警局稱她承認運毒來港後可獲5萬港元酬勞。兩人涉嫌違反《毒品危害防制條例》，案件交由桃園地檢署調查，執法部門會繼續追查幕後運毒集團成員。