香港校際合唱節2024｜首以音樂會形式舉行開幕禮 全港245間中小學參加

香港校際合唱節昨日首度以音樂會形式舉行開幕禮，邀請到身兼香港藝術發展局主席的立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，以 及文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦擔任開幕禮暨大匯演音樂會的主禮嘉賓，並在開幕禮致辭，勉勵莘莘學子繼續發展合唱音樂藝術才能，為香港的藝術文化出一份力。

踏入第七屆，香港校際合唱節首度獲得文化體育及旅遊局轄下的「藝能發展資助計劃」作為「項目計劃資助」，並繼續獲得香港藝術發展局資助﹑陳立人基金會主要贊助，以及香港董氏慈善基金會、利希慎基金、邵氏基金會的贊助 ，擴大各項活動的規模之外，更舉辦多場音樂會，望能以更深的合唱教育形式惠及學生和老師。