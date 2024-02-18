香港校際合唱節2024｜首以音樂會形式舉行開幕禮  全港245間中小學參加

香港校際合唱節昨日首度以音樂會形式舉行開幕禮，邀請到身兼香港藝術發展局主席的立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，以 及文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦擔任開幕禮暨大匯演音樂會的主禮嘉賓，並在開幕禮致辭，勉勵莘莘學子繼續發展合唱音樂藝術才能，為香港的藝術文化出一份力。
踏入第七屆，香港校際合唱節首度獲得文化體育及旅遊局轄下的「藝能發展資助計劃」作為「項目計劃資助」，並繼續獲得香港藝術發展局資助﹑陳立人基金會主要贊助，以及香港董氏慈善基金會、利希慎基金、邵氏基金會的贊助 ，擴大各項活動的規模之外，更舉辦多場音樂會，望能以更深的合唱教育形式惠及學生和老師。
香港校際合唱節2024共有245間全港中、小學參加，活動包括比賽暨大師班、3場大型學校合唱團大師班、4 場合唱音樂會，以及音樂教師工作坊，受惠師生人數首次突破2萬人。
與「目養計劃」合作邀剛果學生合唱支援慈善
香港校際合唱節將繼續舉行多場比賽暨大師班，以及在2月25日舉行年度客席合唱團 Defrost Youth Choir音樂會、3月2日舉行駐校藝術家計劃音樂會，並在4 月6日舉行香港校際合唱節 x 香港兒童合唱團音樂會。另外，合唱節亦會繼續舉行線上合唱團，並以合唱團為單位，廣邀全港學校合唱團免費參加；亦與慈善機構「目養計劃」(New Sight )合作，突破地域界限，讓遠在非洲剛果的學生與香港學生共同唱和，支援港人在非洲建立眼科醫院的慈善工作，恢復和保護非洲人民的視力。