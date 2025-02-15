香港機場變身跨區基建　三跑落成後飛機降落屯門？

香港國際機場大家都很熟悉，但如果說現在抵港的客機，很有機會是在屯門區內降落，大家會否覺得難以想像？

文章出處：「當代中國」網站

香港機場｜赤鱲角變香港第三大島

先從香港國際機場的「地點」說起，大家應該會聽過有人說機場在大嶼山，但這不是十分準確，因為機場是在赤鱲角，是「赤鱲角機場」。赤鱲角是大嶼山東涌灣以北一個小島，與大嶼山沒有陸地相連，各自獨立。

該島區議會分區屬離島區，原來只有2.8平方公里，比長洲略大，後來因新機場工程而兩度大填海，面積「暴增」至21.08公里。

或許很多人都沒注意，「機場島」赤鱲角早已取代南丫島，成為香港的第三大島，僅次於香港島和大嶼山。即使在全中國，它也能排在50位左右。