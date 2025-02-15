香港機場變身跨區基建　三跑落成後飛機降落屯門？

香港國際機場大家都很熟悉，但如果說現在抵港的客機，很有機會是在屯門區內降落，大家會否覺得難以想像？
文章出處：「當代中國」網站
香港機場｜赤鱲角變香港第三大島
先從香港國際機場的「地點」說起，大家應該會聽過有人說機場在大嶼山，但這不是十分準確，因為機場是在赤鱲角，是「赤鱲角機場」。赤鱲角是大嶼山東涌灣以北一個小島，與大嶼山沒有陸地相連，各自獨立。
該島區議會分區屬離島區，原來只有2.8平方公里，比長洲略大，後來因新機場工程而兩度大填海，面積「暴增」至21.08公里。
或許很多人都沒注意，「機場島」赤鱲角早已取代南丫島，成為香港的第三大島，僅次於香港島和大嶼山。即使在全中國，它也能排在50位左右。
香港機場｜填海土地向北面擴展
為何有人「錯覺」機場在大嶼山？或者是大嶼山名氣更大，也可能是以往經陸路到機場，必須經青馬大橋到大嶼山，再連接到「機場島」。
說完赤鱲角填海，就要說到抵港飛機在屯門降落的問題。
剛才提到赤鱲角兩次大填海。這兩次大填海先是上世紀90年代新建機場，第二次則是21世紀第二個十年加建「三跑」（第三條跑道）。因為興建「三跑」，當局在赤鱲角的北面填海造地，其規模幾乎等於多建一個機場。
香港機場｜新建北跑道跨越兩區
正因為赤鱲角向北擴展，而香港的分區劃界在期間卻沒有改變，結果「三跑」工程新增的部份土地便超出了離島區範圍，延伸到了屯門區。
從政府的區議會地方選區分界圖可見，進入屯門區的部份包括一半以上的北跑道，還有T2客運廊部份地方。
「三跑」系統於2022年7月試運，2024年11月正式啟用，新建的北跑道主要用於飛機降落，所以要說飛機降落點有可能是屯門區，也是實情。
香港機場｜風向影響飛機降落方向
順帶一提，香港國際機場北跑道主要用於降落，那飛機是從跑道的哪一端降落呢？
原來飛機通常是要逆風降落的，所以當機場普遍受偏東風影響，例如在冬季時，抵港航班會被安排從西南方經海面上空降落機場。
如果機場普遍受偏西風影響時，例如在夏季，抵港航班就會被安排從東北方，飛經西貢、馬鞍山、沙田、葵涌、青衣、荃灣等地方，再降落機場。
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