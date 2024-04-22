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2024-04-22 11:53:30

香港歌迷睇日本女團遇襲　眼角受傷有內出血　事主斥另一女團營運組織姑息養奸

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事主原本打算入場看日本女團「高嶺撫子」。(X)

事主原本打算入場看日本女團「高嶺撫子」。(X)

有香港歌迷周日(21日)在日本出席一個音樂節期間遇襲！遇襲受傷的事主表示，自己眼角受傷較重，仍有內出血，但不影響視力，醫生表示會待身吸收後可以回復。他向《am730》透露，對方懷疑是出席同一音樂節另一團體的日本歌迷，他形容該批歌迷「惡名昭彰」，但對方營運組織過去一直未有處理。事發後，事主雖已向日本警方報案，但對方指現場沒有閉路電視，而未有作出拘捕。

施襲方疑為FRUITS ZIPPER歌迷

來自香港的Reimon，是日本女團「高嶺撫子」的歌迷，周日到東京豊洲PIT準備入場欣賞「SACO FES」的音樂節活動。Reimon原本取得頭位入場，而他的朋友就排第20位。據他的朋友表示，在進場前就已經不斷有人在插隊，而Reimon指自己因為是頭籌，所以未有同樣遭遇。然而，在進場之後，Reimon就被一批疑為同場表演的「FRUITS ZIPPER」歌迷擠壓，之後有人用手肘對他襲擊，造成其臉部受傷。根據表演次序，「FRUITS ZIPPER」排在「高嶺撫子」之後，Reimon懷疑對方與其他同團的日本歌迷商議，為獲得更前位置而對他施以暴力。

受害人Reimon原本獲得頭籌入場。(X) 受害人Reimon的傷勢。(X)

事主批評對方早已「惡名昭彰」

Reimon表示，雖然有即時召喚主辦方職員前來協助，但對方沒有帶走懷疑施襲的人，僅表示讓他繼續看表演並可以退款。Reimon決定報警處理，他指該批「FRUITS ZIPPER」歌迷早已「惡名昭彰」，甚是對同團的支持者也有野蠻對待，相信同類事件已不止一次發生，只是因為對方都怕惹事，令營運團隊一直沒有作出處理。

至於音樂節的主辦機構，事後雖有在社交媒體交代事件，但指事件僅屬歌迷之間衝突，有與歌迷進行商議，又指事件因為已經報警而交由警察處理。有網民質疑，為何受害者沒法看演出，但施襲者卻可以繼續觀看；又有網民批評為何報了警，演出仍可以繼續，亦有指主辦方明明門票已有入場次序，就應該按順序處理前排問題。據指其實不少的歌迷都已經認知那些行兇的成員身份，質疑主辦方為何不對這些「慣犯」作出禁止入場的處理，讓這些暴力行為可以持續。事後「高嶺撫子」成員都有在網上向事主作出慰問，不過對方團隊以及主辦單位則未有處理事件。

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根據一些日本女團歌迷透露，「FRUITS ZIPPER」與「高嶺撫子」不時都會一同出演同一個音樂節活動，事發的豊洲PIT在日本是容納約3,000人的表演場地。高嶺撫子於2022年出道，當中部份成員來自另一已解散的偶像組合「Last Idol」，至於FRUITS ZIPPER同樣是2022年成立，當中成員月足天音是前HKT48成員。

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