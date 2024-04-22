香港歌迷睇日本女團遇襲　眼角受傷有內出血　事主斥另一女團營運組織姑息養奸

有香港歌迷周日(21日)在日本出席一個音樂節期間遇襲！遇襲受傷的事主表示，自己眼角受傷較重，仍有內出血，但不影響視力，醫生表示會待身吸收後可以回復。他向《am730》透露，對方懷疑是出席同一音樂節另一團體的日本歌迷，他形容該批歌迷「惡名昭彰」，但對方營運組織過去一直未有處理。事發後，事主雖已向日本警方報案，但對方指現場沒有閉路電視，而未有作出拘捕。
施襲方疑為FRUITS ZIPPER歌迷
來自香港的Reimon，是日本女團「高嶺撫子」的歌迷，周日到東京豊洲PIT準備入場欣賞「SACO FES」的音樂節活動。Reimon原本取得頭位入場，而他的朋友就排第20位。據他的朋友表示，在進場前就已經不斷有人在插隊，而Reimon指自己因為是頭籌，所以未有同樣遭遇。然而，在進場之後，Reimon就被一批疑為同場表演的「FRUITS ZIPPER」歌迷擠壓，之後有人用手肘對他襲擊，造成其臉部受傷。根據表演次序，「FRUITS ZIPPER」排在「高嶺撫子」之後，Reimon懷疑對方與其他同團的日本歌迷商議，為獲得更前位置而對他施以暴力。
事主批評對方早已「惡名昭彰」
Reimon表示，雖然有即時召喚主辦方職員前來協助，但對方沒有帶走懷疑施襲的人，僅表示讓他繼續看表演並可以退款。Reimon決定報警處理，他指該批「FRUITS ZIPPER」歌迷早已「惡名昭彰」，甚是對同團的支持者也有野蠻對待，相信同類事件已不止一次發生，只是因為對方都怕惹事，令營運團隊一直沒有作出處理。
至於音樂節的主辦機構，事後雖有在社交媒體交代事件，但指事件僅屬歌迷之間衝突，有與歌迷進行商議，又指事件因為已經報警而交由警察處理。有網民質疑，為何受害者沒法看演出，但施襲者卻可以繼續觀看；又有網民批評為何報了警，演出仍可以繼續，亦有指主辦方明明門票已有入場次序，就應該按順序處理前排問題。據指其實不少的歌迷都已經認知那些行兇的成員身份，質疑主辦方為何不對這些「慣犯」作出禁止入場的處理，讓這些暴力行為可以持續。事後「高嶺撫子」成員都有在網上向事主作出慰問，不過對方團隊以及主辦單位則未有處理事件。
根據一些日本女團歌迷透露，「FRUITS ZIPPER」與「高嶺撫子」不時都會一同出演同一個音樂節活動，事發的豊洲PIT在日本是容納約3,000人的表演場地。高嶺撫子於2022年出道，當中部份成員來自另一已解散的偶像組合「Last Idol」，至於FRUITS ZIPPER同樣是2022年成立，當中成員月足天音是前HKT48成員。
【4/21(日)開催 SACOFES. UNIVERS— サコフェス【公式】 (@sacofesofficial) April 21, 2024
入場時に関するトラブルについてのご報告】
本公演制作会社より、開場時にお客様同士でのトラブルが発生したという報告を受けました。
その際に解決に向け、対象となるお客様とのお話し合いの場を設けさせていただきましたが、被害に遭われたとされるお客様より ↓