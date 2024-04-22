香港歌迷睇日本女團遇襲　眼角受傷有內出血　事主斥另一女團營運組織姑息養奸

有香港歌迷周日(21日)在日本出席一個音樂節期間遇襲！遇襲受傷的事主表示，自己眼角受傷較重，仍有內出血，但不影響視力，醫生表示會待身吸收後可以回復。他向《am730》透露，對方懷疑是出席同一音樂節另一團體的日本歌迷，他形容該批歌迷「惡名昭彰」，但對方營運組織過去一直未有處理。事發後，事主雖已向日本警方報案，但對方指現場沒有閉路電視，而未有作出拘捕。

施襲方疑為FRUITS ZIPPER歌迷

來自香港的Reimon，是日本女團「高嶺撫子」的歌迷，周日到東京豊洲PIT準備入場欣賞「SACO FES」的音樂節活動。Reimon原本取得頭位入場，而他的朋友就排第20位。據他的朋友表示，在進場前就已經不斷有人在插隊，而Reimon指自己因為是頭籌，所以未有同樣遭遇。然而，在進場之後，Reimon就被一批疑為同場表演的「FRUITS ZIPPER」歌迷擠壓，之後有人用手肘對他襲擊，造成其臉部受傷。根據表演次序，「FRUITS ZIPPER」排在「高嶺撫子」之後，Reimon懷疑對方與其他同團的日本歌迷商議，為獲得更前位置而對他施以暴力。