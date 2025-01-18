香港歷史｜啟德飛機最初停泊九龍灣水面　粉嶺同沙田都有機場

說香港機場，多數人馬上想到的是赤鱲角香港國際機場，但大家是否記得，在香港某個地方還有一座使用中的機場？如果追溯到上世紀，香港機場還有另外3座⋯⋯
文章出處：「當代中國」網站
香港機場｜石崗機場1938年始建
先說明一點，如果只算民航機場，目前香港確實只有在赤鱲角的角香港國際機場，而剛才提到另一座使用中的機場，是元朗八鄉的石崗機場。它屬於軍用機場，「曝光率」不高。
石崗機場歷史不短。香港第一座機場是1925年啟用的啟德機場，而石崗機場則是港英時期英軍於1938年始建，如果論動工日期，它是香港第二個機場。不過石崗機場因為戰火原因，工程一度停止，土地也另作他用，至50年代才重新建設，此後曾有英軍戰鬥機進駐。
香港回歸後，石崗機場由解放軍駐港部隊使用，雖然駐港部隊一直沒有派駐固定翼飛機，但其1,950米長跑道狀況良好，完全可以升降小型飛機。
香港機場｜石崗機場三面高山 地理環境複雜
事實上，石崗機場除了軍事用途，亦會在某些時段借予香港飛行總會作小型飛機訓練。而要注意的是，石崗機場三面被高山包圍，特別是南邊的香港最高峰大帽山高達957米，地理環境較坐落於九龍市區的啟德機場更為複雜。
在石崗機場之後，英軍1949年又在粉嶺和沙田分別建造了兩座簡易軍事機場。粉嶺機場很「短命」，本來用於監察中共掌權後的解放軍動向，但只使用了不足一年便因雙方關係緩和而被棄置。它留下的資料很少，即使「老香港」也不一定知道有此地方。
粉嶺機場具體位置在哪裏？據報道，它就在現在香港高爾夫球會內。
香港機場｜沙田機場使用至1960年代
至於沙田機場，原址在目前沙田港鐵站附近，獅子山隧道公路橫越了該機場跑道的位置；它曾為英國陸軍的航空偵察隊所用，駐有小型觀測飛機。
相比粉嶺機場，沙田機場規模稍大一點，也算比較「耐用」，它在上世紀60年代颱風溫黛襲港時遭破壞，此後英軍撤走，機場才被棄置。
另外，剛才提到啟德機場是香港第一座機場。它被使用了超過70年，見證香港發展和經濟騰飛，至1998年告別歷史舞台，很多年紀稍長的香港人，至今懷緬着這座位於市中心的機場。
香港機場｜啟德機場的正式名稱是？
關於啟德機場的資料很多，惟有一點或許大家較少留意，就是最初期使用啟德機場的，主要是水上飛機；水上飛機的停泊處就在九龍灣海面。
另外，自1950年代起，啟德機場的正式名稱就是香港國際機場，位於赤鱲角的新機場1998年啟用後，便承繼了這個名稱，同時承繼了其IATA（國際航空運輸協會機場）代碼——HKG。
最後補充一點，香港第一次有飛機飛行是在1911年，但該小型飛機是在沙田一處平坦地方升降，當時香港還沒有機場。這架飛機的仿製品「沙田精神號」目前懸掛在機場一號客運大樓上作長期展覽。
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