香港歷史｜啟德飛機最初停泊九龍灣水面　粉嶺同沙田都有機場

香港機場｜石崗機場三面高山 地理環境複雜 事實上，石崗機場除了軍事用途，亦會在某些時段借予香港飛行總會作小型飛機訓練。而要注意的是，石崗機場三面被高山包圍，特別是南邊的香港最高峰大帽山高達957米，地理環境較坐落於九龍市區的啟德機場更為複雜。 在石崗機場之後，英軍1949年又在粉嶺和沙田分別建造了兩座簡易軍事機場。粉嶺機場很「短命」，本來用於監察中共掌權後的解放軍動向，但只使用了不足一年便因雙方關係緩和而被棄置。它留下的資料很少，即使「老香港」也不一定知道有此地方。 粉嶺機場具體位置在哪裏？據報道，它就在現在香港高爾夫球會內。 香港機場｜沙田機場使用至1960年代 至於沙田機場，原址在目前沙田港鐵站附近，獅子山隧道公路橫越了該機場跑道的位置；它曾為英國陸軍的航空偵察隊所用，駐有小型觀測飛機。 相比粉嶺機場，沙田機場規模稍大一點，也算比較「耐用」，它在上世紀60年代颱風溫黛襲港時遭破壞，此後英軍撤走，機場才被棄置。