香港歷史｜姦殺案死者親自報案？　靈異七號差館成網紅警署

碩果僅存數字差館 七號差館曾有靈異事件？

有關數字差館的歷史，前篇提到了一號差館至三號差館，本文會繼續回顧其餘由四號至九號差館。 當中，以唯一仍然照常「辦公」、很多人會特意前往拍照及拍片的七號差館，名聲最響，也最多人注意。 文章出處：「當代中國」網站 五號差館曾是水車館 六號差館停用前是警員宿舍 翻查資料，有關四號差館的資料並不多，只知道它是座落在金鐘兵房海軍船塢附近，即皇后大道東軍器廠以東，約在「大佛口」與蘭杜街一帶，1863年啟用。五號差館是建於中環威靈頓街與皇后大道中交界處，1857年啟用。

1868年，當時成立了消防隊，其總局及宿舍也位於五號差館內，因此它又被稱呼為水車館。直至1921年，位於中環德輔道中的新滅火隊大樓落成後才停用。而五號差館亦於1927年停用。1928年改建為何東行。 位於山頂爐峰峽的六號差館，1869年啟用。直至1886年，才被歌賦山警署（即現在的山頂警署）取代。其後，它用作警員宿舍，至1930年代停用；1948年拆卸。 七號差館屢次成為影視題材 現存唯一數字差館成打卡熱點 在一號至九號差館中，七號差館可說最為人關注，大抵跟曾拍成同名電視劇和電影有關，甚至曾傳言七號差館有不少靈異事件。 還記得2001年上映的電影《7號差館》嗎？圍繞未能破解的連環姦殺案。原本是多宗少女失蹤案，後來在死者報案下才尋獲屍體，令差館成為傳說中的猛鬼差館。