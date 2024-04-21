香港歷史｜姦殺案死者親自報案？　靈異七號差館成網紅警署

有關數字差館的歷史，前篇提到了一號差館至三號差館，本文會繼續回顧其餘由四號至九號差館。
當中，以唯一仍然照常「辦公」、很多人會特意前往拍照及拍片的七號差館，名聲最響，也最多人注意。
文章出處：「當代中國」網站
五號差館曾是水車館 六號差館停用前是警員宿舍
翻查資料，有關四號差館的資料並不多，只知道它是座落在金鐘兵房海軍船塢附近，即皇后大道東軍器廠以東，約在「大佛口」與蘭杜街一帶，1863年啟用。五號差館是建於中環威靈頓街與皇后大道中交界處，1857年啟用。
1868年，當時成立了消防隊，其總局及宿舍也位於五號差館內，因此它又被稱呼為水車館。直至1921年，位於中環德輔道中的新滅火隊大樓落成後才停用。而五號差館亦於1927年停用。1928年改建為何東行。
位於山頂爐峰峽的六號差館，1869年啟用。直至1886年，才被歌賦山警署（即現在的山頂警署）取代。其後，它用作警員宿舍，至1930年代停用；1948年拆卸。
七號差館屢次成為影視題材 現存唯一數字差館成打卡熱點
在一號至九號差館中，七號差館可說最為人關注，大抵跟曾拍成同名電視劇和電影有關，甚至曾傳言七號差館有不少靈異事件。
還記得2001年上映的電影《7號差館》嗎？圍繞未能破解的連環姦殺案。原本是多宗少女失蹤案，後來在死者報案下才尋獲屍體，令差館成為傳說中的猛鬼差館。
而電視劇《七號差館》的故事，是有關警署中的女鬼沉冤待雪故事。雖然電影和劇集的故事都是虛構的，但都令觀眾對七號差館留下深刻印象，因此吸引不少遊客前往這間唯一現存的數字差館打卡。
說回七號差館，第一代的警署是位於西營盤皇后大道西和薄扶林道交界，1858年啟用。直至1902年，警署遷往德輔道西的海員宿舍舊址。
1952年，七號差館再遷到德輔道西與西邊街交界的聖彼得教堂的舊址，成為改建的新警署。而第三代的七號差館，正好在第二代的七號差館原址（即現在的西區警察宿舍）比鄰。
2006年，政府曾想拆卸部分警員宿舍，其後基於宿舍結構及公眾安全考慮而擱置計劃。2023年，港府批出重建警察宿舍工程合約，預計七年內完成。至於旁邊的西區警區警署主大樓，則不受影響。
八號差館曾是刑事總部 2011年變身康復中心
俗稱八號差館的前半山區警署，第一代是位於太平山區，1870年啟用。其後，太平山區發生鼠疫而需要重建，八號差館因而遷至附近的醫院道，至1925年拆卸。1928年，位於西營盤高街的第三代八號差館啟用，至1934年拆卸重建，1935年落成，成為第四代的八號差館。
1980年代，八號警署改為報案中心和社區聯絡辦事處；1990年代初停用。其後，它曾是港島總區刑事總部，直至2006年。
2011年，八號差館完成修繕及改建工程，變身成為戴麟趾康復中心。最後的九號差館，座落在堅道與卑利街交界，1853年啟用；1890年代停用。而原址其後改建為住宅大廈。
數字差館的前世今生，會否很有趣味性？會否令你對唯一現存、逾70年歷史的七號差館更感興趣，想到這個充滿歷史和象徵意義的地方打個「卡」逛一逛？
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