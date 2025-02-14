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2025-02-14 04:31:36
日報

香港民研擬轉型或結業 即日停自費研究 鍾庭耀：歡迎洽購或接辦

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香港民研 香港民意研究所

香港民研昨日起擱置自費研究。(資料圖片)

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香港民意研究所昨日於社交平台上公布，即日起無限期擱置所有自費研究活動，將會轉型甚至結業；主席及行政總裁鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦。

香港民研透過社交平台發表聲明指，在重新審視未來發展路向後決定：擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究；專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目；香港民研將轉型甚至結業。

鍾庭耀表示歡迎有心人士洽購或接辦香港民研，他則會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。

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香港民意研究所 香港民研主席及行政總裁鍾庭耀

鍾庭耀上月被國安處帶走助查。(資料圖片)

嘆推動科學民研舉步維艱

現時身處英國的前副行政總裁鍾劍華被指違反《港區國安法》遭通緝，鍾庭耀被懷疑是鍾劍華在港的重點聯繫人兩度被警方帶走；香港民研強調研究所一直奉公守法，雖然希望繼續推動科學民研的發展，惟鑑於現時環境，自覺舉步維艱，惟有停步。團隊冀將來有機會延續有關工作，現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布。

前身為1991年成立的香港大學民意研究計劃，香港民研於2019年開始脫離港大獨立運作，並定期發布包括特區政府高官民望、六四事件周年民調等。去年7月宣布，取消四分一定期調查題目。

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