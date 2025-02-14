香港民研擬轉型或結業 即日停自費研究 鍾庭耀：歡迎洽購或接辦

香港民研昨日起擱置自費研究。(資料圖片)

香港民意研究所昨日於社交平台上公布，即日起無限期擱置所有自費研究活動，將會轉型甚至結業；主席及行政總裁鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦。

香港民研透過社交平台發表聲明指，在重新審視未來發展路向後決定：擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究；專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目；香港民研將轉型甚至結業。

鍾庭耀表示歡迎有心人士洽購或接辦香港民研，他則會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。