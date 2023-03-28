香港民研：逾6成港人對一國兩制有信心　對中國前途信心創2012年以來新高

香港民研日前發布調查，指出自兩會後，逾成市民對國家前景信心增加，對一國兩制有信心；另外，對中國前途信心創2012年以來新高。
對港府及中央政府信任程度創新高
民研在2月初調查港人對兩岸三地政府的信任程度，調查顯示，對比7個月前，港人對台灣政府的信任淨值，大跌14%，創2008年2月以來新低；對港府及中央政府的信任淨值，則分別創2017年11月及2009年12月以來新高。
信心指標方面，對中國前途的信心淨值為正49個百分點，創2012年12月以來新高；至於對香港前途的信心淨值則為正28個百分點，對一國兩制的信心淨值為正29 個百分點，兩者分別創2011年6月和3月以來新高，逾6成受訪者對香港前途及一國兩制有信心。
52%市民了解「兩會精神」
調查亦發現，共52%人對兩會精神表示 「非常了解」及「比較了解」，表示「非常不了解」 及「不太了解」的僅佔29%，亦有43%受訪者表示「有興趣」參與和兩會有關的宣傳或學習活動。
香港民研指，調查結果顯示多數市民關注全國兩會，兩會召開後亦對國家及香港發展前景的信心有所增加，同時促請特區政府，推動社會各界積極學習並領會全國兩會精神、了解國家最新政策和方針，更主動把握國家發展機遇，更積極融入國家發展大局。
香港研究協會就調查，在3月17至24日展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,069名，18歲或以上市民，以了解市民對全國兩會的意見。