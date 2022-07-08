香港水域生物多樣化 浸大再發現3石珊瑚物種

浸大團隊約8年前展開一系列有關香港珊瑚健康的研究項目，繼去年發現一個新珊瑚物種和兩個新海蛞蝓物種後，今年再發現3個新珊瑚物種，全屬「筒星珊瑚屬」，而該種類的已知物種數目，由7個增加至10個。

浸會大學在香港水域發現3個未曾在世界其他地方有記錄的石珊瑚新物種，包括包括「樹型筒星珊瑚」、「紫肉筒星珊瑚」和「綠壁筒星珊瑚」。研究團隊在港東部水域宋崗和橫瀾島一帶發現，並指是次發現反映香港海洋生物物種多樣化，未來或發現更多新物種。

研究團隊成員、浸大研究生姚景峰昨表示，是次發現是意料之外，原計劃在香港水質較好的東面水域搜集珊瑚樣本，研究海蛞蝓侵蝕珊瑚狀況，期間發現3種物種「未見過的珊瑚」，採樣回實驗室研究後，證實均未被文獻記載，「利用文獻上的形態分析，加上基因分析，最後發現原來這幾種，是在世界上是一些未知的物種。」他補充指，「綠壁筒星珊瑚」沒有任何資料，屬全新發現的物種，其餘兩種在公開數據庫亦只有基因序列紀錄，未有學者做進一步鑑定，或因誤以為新發現物種。

生物系副教授邱建文指，新發現的3種珊瑚是根據其形態及顏色命名，皆屬於非造礁珊瑚，體內沒有可以通過光合作用產生能量的共生藻類，並棲息於10至30米較深的海底，會利用觸手捕食海水中的浮游動物。在香港東面生活，上址一帶水質較好，相信在近岸地方已不能生存。他指，是次發現意味香港海洋生物多樣性非常豐富，相信未來會發現更多新物種。

姚景峰提醒，市民如想親眼見識這些珊瑚，潛水時須注意安全及留意水流，並且不要採摘珊瑚，如遇到少見物種，可以先拍照並發電郵到漁護署或者各大學研究所，讓專業人士代為研究。因在香港採集珊瑚，也須得到漁護署許可。