香港治安｜首三季罪案近5萬宗升4.4% 求職騙案升2倍包括賣豬仔案 投資騙案損失達17億元

警方公佈，本港今年首三季整體罪案共49,927宗，較去年同期增加4.4%，整體罪案上升主要是詐騙案增加5,000多宗。暴力罪案則減少10%至6,465宗，多項主要罪案包括行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打、搶掠及扒竊均錄得顯著跌幅。整體破案率為31%。

投資騙案 損失達 17 億元

警方指，今年首三個月錄得19,444宗詐騙案，較去年同期上升39.7%，逾七成與網上騙案有關，當中求職騙案升幅兩倍，有2,353宗，有市民懷疑誤墮網上以高薪工作招徠的騙局，被誘騙到東南亞國家從事非法活動。投資騙案、電話騙案、網上購物騙案則錄得四成至一倍升幅。投資騙案和電話騙案涉及龐大的損失金額，分別超過12億元和7億元。投資騙案主要是網戀投資騙案和以虛假投資應用程式誘騙受害人，電話騙案主要手法仍是假冒官員和「猜猜我是誰」。