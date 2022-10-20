香港治安｜首三季罪案近5萬宗升4.4% 求職騙案升2倍包括賣豬仔案 投資騙案損失達17億元

警方公佈，本港今年首三季整體罪案共49,927宗，較去年同期增加4.4%，整體罪案上升主要是詐騙案增加5,000多宗。暴力罪案則減少10%至6,465宗，多項主要罪案包括行劫、爆竊、強姦、傷人及嚴重毆打、搶掠及扒竊均錄得顯著跌幅。整體破案率為31%。
投資騙案損失達17億元
警方指，今年首三個月錄得19,444宗詐騙案，較去年同期上升39.7%，逾七成與網上騙案有關，當中求職騙案升幅兩倍，有2,353宗，有市民懷疑誤墮網上以高薪工作招徠的騙局，被誘騙到東南亞國家從事非法活動。投資騙案、電話騙案、網上購物騙案則錄得四成至一倍升幅。投資騙案和電話騙案涉及龐大的損失金額，分別超過12億元和7億元。投資騙案主要是網戀投資騙案和以虛假投資應用程式誘騙受害人，電話騙案主要手法仍是假冒官員和「猜猜我是誰」。
虐兒案升 多學生墮裸聊勒索
至於虐兒案就有891宗，上升2.3%。涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行的案件，分別微跌0.2%及上升4.7%。勒索案有1,389宗，比去年同期增加2成，主要來自裸聊勒索案，佔2成半受害人是學生，屬最大受害群組，超過6成的受害人是30歲或以下。
另外，行劫案較去年同期下跌四成三至56宗，其中41宗被偵破，破案率七成三。嚴重毒品案共1,083宗，較去年同期減少84宗。首三季因干犯刑事罪行而被捕的青少年共1,913人，較去年同期減少15.5%。
反恐熱線收逾6800舉報
《香港國安法》執法方面，截至9月底，警方共拘捕超過210人，其中逾半已被檢控。「反恐舉報熱線63-666-999」自6月起啟用，向市民推廣「全民反恐 • 見疑即報」的意識。截至9月底，熱線共收到超過6,800個訊息。
警方表示，香港整體治安情況穩定，會繼續竭力打擊各種罪案，相關持份者和公眾應發揮互助精神，時刻保持警愓，攜手防罪滅罪。