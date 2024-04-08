香港流行文化節開幕節目完結 攤主：人流不俗 推廣好機會

第二屆「香港流行文化節」開幕節目「天空草地」戶外音樂嘉年華，昨在維園中央草坪閉幕。一連兩日的活動，不單有50組來自不同地區的唱作歌手輪流獻唱，同場亦設「藝術部落」結合藝術科技、音樂、手作等攤位，供市民探索多元流行文化。昨日天氣不穩定，有雷暴間中下大雨，但無阻市民冒雨參與。有售賣冷門樂器攤主表示，活動順利舉行，且人流不俗，相信昰推廣品牌的好機會。有市民則認為活動有參與感、氣氛熱鬧，未來若有相似活動都不介意付費參與。

「香港流行文化節」由康文署主辦，開幕節目「天空草地」場內設多個攤位讓一家大小參與，如夏威夷小結他班、 花草印染工作坊、聲頻療法體驗等。尋樂香港冷門樂器店攤主羅先生指，遊人可試玩中東鼓等世界各地的民族樂器，相信活動讓市民認識樂器之餘，也為品牌開拓更多客源。

嘉年華設兩個舞台，唱作歌手輪流獻唱，吸引不少歌迷到埸追星；呂先生表示，活動氣氛熱鬧，人流沒有被逼至水洩不通，而攤位活動亦頗為吸引，只可惜舞台表演時間與攤位相撞，未能體驗所有活動。呂先生又指，未來若有相似活動不介意收費，因辦活動有場租、電力等開支，「(收)300元左右都可以接受」。

張小姐同樣為追星而到場，她表示，嘉年華免費入場，相當吸引，兩個舞台的設計亦令歌迷可以更易霸位。至於未來會否再參加相似活動，她認為比起收不收費， 更著重歌手的陣容，「 無啱聽免費都唔會嚟，有追開嘅(歌手)幾貴都會嚟」。

經典電影人物不時現身

另外，維園中央草坪旁邊亦設「超時空打卡廊」館，展示《功夫》、《毒舌大狀》等經典電影場景及重新設計的戲服， 不時更會有劇中人物出現，市民可盡情打卡留念。除了「天空草地」戶外音樂嘉年華外，第二屆文化節尚有多項精彩節目，包括「俠之大者——金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」、「文又得武又得」經典武俠劇服飾道具展覽等活動。