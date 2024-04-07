香港流行文化節開幕節目「天空草地」戶外音樂嘉年華今閉幕

第二屆「香港流行文化節」開幕節目「天空草地」戶外音樂嘉年華今(７日)在維園中央草坪閉幕，期間不但有50組來自不同地區的唱作歌手輪流獻唱，同場亦設｢藝術部落｣，結合藝術科技、音樂、手作等攤位，供市民探索香港的多元流行文化；雖天氣不穩定，但仍有不少人去看表演。有冷門樂器攤主表示，活動順利舉行且人流不俗，相信昰推廣品牌的好機會。有市民則認為活動有參與感、氣氛熱鬧，未來若有相似活動都不介意收費。
「香港流行文化節」由康文署主辦，開幕節目「天空草地」場內設多個攤位讓一家大小親身參與，如夏威夷小結他班、 花草印染工作坊、聲頻療法體驗等。尋樂香港冷門樂器店攤主羅先生指，攤位內市民可試玩中東鼓等世界各地的民族樂器，相信活動能夠讓市民認識樂器之餘，為品牌開拓更多客源。
市民：活動氣氛熱鬧
嘉年華設兩個舞台，唱作歌手輪流獻唱，吸引不少歌迷到埸追星，而呂先生便是其中一員。他表示，活動氣氛熱鬧，人流卻不會過多而攤位活動頗為吸引，但可惜舞台表演時間與攤位相沖，因此未能體驗所有活動。呂先生又指，未來若有相似活動不介意收費，因辦活動有場租、電力等開支，「(收)300元左右都可以接受」。
張小姐同樣為追星而到場，她表示以免費活動而言嘉年華活動相當吸引，兩個舞台的設計亦令歌迷可以更易霸位。至於未來會否再參加相似活動，她認為比起收不收費， 跟著重歌手的陣容，「 無啱聽免費都唔會嚟，有追開嘅(歌手)幾貴都會嚟」。
設｢超時空打卡廊｣館
另外，維園中央草坪旁邊亦設｢超時空打卡廊｣館，展示《功夫》、《毒舌大狀》等經典電影場景及重新設計的戲服， 不時更會有劇中人物出現，市民可盡情｢打卡｣留念。除了「天空草地」戶外音樂嘉年華外，第二屆文化節尚有多項精彩節目，包括：「俠之大者——金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」、「文又得武又得」經典武俠劇服飾道具展覽等活動。