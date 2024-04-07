香港流行文化節開幕節目「天空草地」戶外音樂嘉年華今閉幕

第二屆「香港流行文化節」開幕節目「天空草地」戶外音樂嘉年華今(７日)在維園中央草坪閉幕，期間不但有50組來自不同地區的唱作歌手輪流獻唱，同場亦設｢藝術部落｣，結合藝術科技、音樂、手作等攤位，供市民探索香港的多元流行文化；雖天氣不穩定，但仍有不少人去看表演。有冷門樂器攤主表示，活動順利舉行且人流不俗，相信昰推廣品牌的好機會。有市民則認為活動有參與感、氣氛熱鬧，未來若有相似活動都不介意收費。

「香港流行文化節」由康文署主辦，開幕節目「天空草地」場內設多個攤位讓一家大小親身參與，如夏威夷小結他班、 花草印染工作坊、聲頻療法體驗等。尋樂香港冷門樂器店攤主羅先生指，攤位內市民可試玩中東鼓等世界各地的民族樂器，相信活動能夠讓市民認識樂器之餘，為品牌開拓更多客源。