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2023-05-17 19:00:00

香港海關Customs YES「暑期工作實習計劃」第二階段現正接受報名 過上更具意義暑假

資料由客戶提供

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香港海關Customs YES「暑期工作實習計劃」第二階段現正接受報名 過上更具意義暑假

為了讓年輕人對自己、各行各業、社會有更深入認識，及早進行生涯規劃，香港海關 Customs YES由2021年開始推出「暑期工作實習計劃」，今年亦然，一如既往地分為兩個階段，共提供113個實習職位。第一階段提供了不同海關科系的實習機會，旨在讓合資格會員親身體驗海關工作，加深對海關的認識；而現正接受報名的第二階段，則是海關與各個業務夥伴聯手提供更多不同行業的實習機會，以認識社會及認清未來發展方向。

香港海關 Customs YES推出「暑期工作實習計劃」

香港海關 Customs YES推出「暑期工作實習計劃」

91個實習機會 涵蓋6大工作類型

第二階段涵蓋「法律及其他專業服務」、「貿易及物流運輸」、「地產、物業管理、建築及工程」、「教育、文化創意及媒體」、「互聯網、電商及創新科技」、「零售服務及市場推廣」六大範疇。截至現時，共有91個暑期實習機會，當中包括13個大灣區的職位，並不包括須從事高風險工作(如操作重型機械、執行厭惡性職務或在惡劣環境下工作等)的職位。

> Customs Yes 暑期工作實習職位詳情

往年實習計劃合作夥伴之一——四方精創資訊（香港）有限公司

往年實習計劃合作夥伴之一——四方精創資訊（香港）有限公司

實習期四至八個星期 包含薪酬

合資格參加者可根據實習職位所需的知識及技能、學歷要求、工作經驗等提交申請，合適應徵者將會由招聘機構直接聘請，並以僱員身份在於招聘機構內進行為期約四至八個星期的實習工作。期間實習工作薪酬將由機構提供，機構會根據當前市場情況、實習工作性質和法定要求等釐定聘用條款及工作時間。

往年實習計劃合作夥伴之一——高露雲律師行

往年實習計劃合作夥伴之一——高露雲律師行

申請程序：

  1. 合資格參加者可以電郵遞交申請 ( 申請書 + 申請意向表格  )
  2. 在考慮個別實習職位的招聘條件及應徵者意向後，合資格應徵者會被安排以視像形式進行初步甄選面試
  3. 合適應徵者會於5月16日至6月6日期間被安排到招聘機構進行招聘面試
  4. 主辦單位會於6月6日前通知獲聘應徵者
  5. 參加者完成實習後須出席於10月舉辦的「暑期工作實習計劃分享會」
往年實習計劃合作夥伴之一——阪急阪神國際貨運(香港)有限公司

往年實習計劃合作夥伴之一——阪急阪神國際貨運(香港)有限公司

第二階段實習計劃現正接受申請。

立刻報名／了解詳情：https://www1.customsyes.hk/online/news-detail/189?r=/news

查詢：致電3759 3189或電郵[email protected]

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