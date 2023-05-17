香港海關Customs YES「暑期工作實習計劃」第二階段現正接受報名 過上更具意義暑假

為了讓年輕人對自己、各行各業、社會有更深入認識，及早進行生涯規劃，香港海關 Customs YES由2021年開始推出「暑期工作實習計劃」，今年亦然，一如既往地分為兩個階段，共提供113個實習職位。第一階段提供了不同海關科系的實習機會，旨在讓合資格會員親身體驗海關工作，加深對海關的認識；而現正接受報名的第二階段，則是海關與各個業務夥伴聯手提供更多不同行業的實習機會，以認識社會及認清未來發展方向。

香港海關 Customs YES推出「暑期工作實習計劃」

91個實習機會 涵蓋6大工作類型 第二階段涵蓋「法律及其他專業服務」、「貿易及物流運輸」、「地產、物業管理、建築及工程」、「教育、文化創意及媒體」、「互聯網、電商及創新科技」、「零售服務及市場推廣」六大範疇。截至現時，共有91個暑期實習機會，當中包括13個大灣區的職位，並不包括須從事高風險工作(如操作重型機械、執行厭惡性職務或在惡劣環境下工作等)的職位。 > Customs Yes 暑期工作實習職位詳情 <

實習期四至八個星期 包含薪酬 合資格參加者可根據實習職位所需的知識及技能、學歷要求、工作經驗等提交申請，合適應徵者將會由招聘機構直接聘請，並以僱員身份在於招聘機構內進行為期約四至八個星期的實習工作。期間實習工作薪酬將由機構提供，機構會根據當前市場情況、實習工作性質和法定要求等釐定聘用條款及工作時間。