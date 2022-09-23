香港潮州節重臨解鄉愁 展商︰不計銷情盼展愛拼才會贏精神

據非正式統計，5個港人1個「潮」，此「潮」是我來自潮州，潮人在飲食、經商、文化、藝術等各方面均有代表性。相隔5年，香港潮屬社團總會再辦潮洲節，今年來到第三屆兼適逢回歸25周年，首度移師室內會展舉行，規模也更大，設138個攤位，近百個展商參加，除推介潮州文化外，亦有出售美食、電器用品的攤位，並設多個打卡位，場內有直播潮汕旅行團節目，一解潮人鄉愁亦推廣潮汕文化。

潮汕飲食文化植根香港，年輕一代潮人李先生不故步自封經營家族滷味店，自立新品牌「潮童」，從潮汕引入家鄉美食，例如鼠曲粿、薄殼米等。他坦言今次參加潮洲節不計較銷情，直言展覽宣傳不及美食博覽，相信人流有差距，只冀與同鄉共聚，亦推廣品牌尋合作機會，盼延續潮人互相合作「愛拼才會贏」精神。KIKI麵店雖非潮店，但與食肆「潮廳」合作參展，推出潮式食品「普寧灌章」和特產「鳳凰單叢茶葉」禮盒，讓食客細味潮州。

同鄉計劃花數千元力撐「架己冷」

展覽佔地逾6萬平方呎，規模最大，昨起一連5天在會展舉行；盂蘭勝會保育工作委員會亦為展覽設多個潮汕名勝打卡布景、潮人潮事展覽等，又聯同於潮汕的大使直播，帶會場人士「雲遊」當地名勝。副主席胡炎松指，希望展覽在疫中為潮人解鄉愁，亦冀幫助各潮人行業，同時振興經濟，希望入場人次達30萬，更勝前兩屆的十多廿萬水平。潮汕文化協會也設攤位介紹功夫茶文化，又有黏土紅桃粿鎖匙扣製作工作坊，讓潮人邊玩邊睇解鄉愁。有入場同鄉表明力撐「架己冷」(自己人)，計劃花數千元買家鄉特產。

香港潮州節

日期：9月22日(2pm~8pm)、

9月23至25日(10am~8pm)、

9月26日(10am~5pm)

地點：會展3FG

門票：10元、持「綠悠咭」或65歲以上長者、12歲以下小童免費