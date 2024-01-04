香港玩具展迎第50屆 下周一舉行 同期辦嬰兒用品展 文具展 (李朗僑攝)

巴士迷都喜歡收藏各種巴士模型，由貿發局主辦的第50屆香港玩具展，就有展商推出1比250的九巴九龍灣車廠模型，設計還原之餘，更有多個小機關與模型車配合。玩具展亦有有參展商表示，適逢展會50週年，加上通關方便海外賣家到場，相信銷情較去年升一倍。另外，同期舉行的香港嬰兒用品展及香港國際文具及學習用品展為買家帶來多元化的嬰兒產品及辦公室及學校用品。 香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展同於下周一起(8至11日)一連4 日在會展舉行。三展以「創新玩意：玩轉古今未來」為主題，吸引來自35個國家及地區、超過,2600家展商，展示各種智能玩具、優質嬰兒產品和創意文具，為業內買家提供市場最新趨勢及一站式採購平台。

玩具展增設三展區 其中玩具展增設三個展區，包括展示在物料、設計糅合環保創新的「綠色玩具」、針對收藏品市場的「收藏玩具」，以及為提供原廠委託設計服務而設的「ODM匯點」。展區內除了有巴士車廠下模型外，亦有各種玩具展出，如寓教育於玩樂的智能互動機器人Powerman® Star、人氣動畫系列《超時空戰神》變形戰鬥機合金模型、利用環保稈材質製作的茶具玩具組合等。展覽期間更於展覽廳3E的「大童世界」展區入口處，分別展示Ｕltraman超人及香港重機的2米大型人偶供人打卡。 大會將在展覽第二天（9日）舉行升級版「亞洲玩具論壇」，以「解鎖亞洲玩具業市場之關鍵」為主題，邀請多位國際玩具及遊戲業界專家探討市場動向，分享對玩具業前景、新興趨勢和機遇的看法。

嬰兒用品展 文具展同期舉行 同期舉行的香港嬰兒用品展為買家帶來多元化的嬰兒產品，帶音樂燈光的多功能嬰兒學步車、能夠自動調節溫度的兒童汽車座椅等。而香港國際文具及學習用品展則網羅最新的手工用品、學童文具、辦公室及學校用品，如保有護聽力和主動降噪功能的多功能耳機、用作製作精緻擺設的環氧樹脂套裝等。