香港理工大學人工智能數學基礎研究中心正式揭牌 研究人工智能數學及統計學基礎 促進發展規避風險

隨著超級電腦 (計算機) 不斷更新換代，人工智能的發展和應用亦日新月異，如人工智能棋手、服務機械人、自動化無人駕駛系統、元宇宙虛擬朋友、醫藥用智能分析演算、Chat GPT等，於日常生活的應用層面廣泛。然而人工智能的背後，主要是靠數學運算和大數據統計作基礎，為進一步研究及優化人工智能的數學和統計學基礎，探索人工智能於科學的應用，以及關注其對人類和社會已經帶來和即將帶來的影響，香港理工大學(理大)應用數學系於今年8月1日成立「人工智能數學基礎研究中心」，並於10月27日舉行揭牌儀式。

多位本地、內地和外國的專家學者獲邀出席，共同見證理大應用數學系於人工智能和數學發展奠下新里程碑。香港理工大學協理副校長（研究及創新）王鑽開教授期望中心為理大及應用數學系的科研發展揭開新一頁，發表更多相關論文，並最終能為企業採用，廣泛應用到日常生活中。北京大學光華管理學院陳松蹊院士亦指人工智能於各領域都成為新的研究範疇，但他認為人工智能有多方面需解決，包括如何更環保地發展AI、如何優化統計學，使人工智能變得更可靠，提高使用者的信心，中心的成立正為解決相關問題提供重要條件。另一嘉賓學者、統計學家、金融計量經濟學家和數據科學家范劍青院士亦指，統計學是人工智能最主要的基礎，統計與計算數學的交融能產生讓人超乎想像的強大效益，他認為中心的成立，正是Right Time, Right Moment and Right Place。

優化算法正向發展 力求造福社會

對於人工智能和數學基礎的發展，理大應用數學系系主任孫德鋒講座教授指現時人工智能發展迅速，但各大商業機構發展人工智能往往只為盈利，忽略其發展背後潛在的風險，中心成立的主要目的便是為了應對人工智能發展的潛在風險和提出相應解決對策；同時亦透過研究對人類發展作出貢獻。可以研究如何保持人工智能的準確度及維持算法的可控性，支持人工智能的正向發展。未來，中心會讓研究人員在造福人類這個基礎上，自由選擇研究的方向，最終能對社會作出貢獻。

研究綠色 AI 算法 更快更有效

陳松蹊院士補充指，成立人工智能數學基礎研究中心是非常有遠見和有魄力的事情，AI近年雖有很大發展，但仍有一些基礎問題尚待解決，其中包括如何做到更環保，例如減少機器運算時的耗能，以減低碳排放，是其中一個有待解決的問題。而統計學和數據分析一直與人工智能息息相關，隨著邁入大數據時代，要應付龐大的數據，系統運算的規模和模型亦變得更大。他相信中心正好可為研究如何優化人工智能，使算法更快更有效，從而減少用電，促使更綠色的人工智能作貢獻。同時亦有助減低應用AI的成本，讓AI可更廣泛應用到生活各方面。此外，陳院士亦指出如何保持AI運算結果的穩定和可信亦相當重要，特別在醫學應用的範疇，更是非常重要，他相信中心的研究團隊對優化AI會造出成績，有效造福人類及避免出現錯誤。

了解運算工作原理 廣泛應用人工智能

中國科學院預測科學研究中心執行主任洪永淼院士亦指，中心的成立非常具前瞻性，是香港高校率先成立的首間人工智能的數算技術中心。人工智能要繼續發展及得以廣泛應用，都需要基礎數學計算的支持，特別是優化算法的探索，便顯得更重要。而大數據和統計學，在人工智能發展過程中，與數學和優化同樣重要。發展統計學有助人類了解人工智能的工作原理，讓研究人員可以「知其然亦知其所以然。」結合人工智能、數學和統計學，正好可以相輔相成。此外，研究亦可優化AI，使之迎合人類的價值觀，甚至融入倫理學及社會學，使AI能更有溫度，更體貼人類的需要。