香港理工大學人工智能數學基礎研究中心正式揭牌 研究人工智能數學及統計學基礎 促進發展規避風險

多位本地、內地和外國的專家學者獲邀出席,共同見證理大應用數學系於人工智能和數學發展奠下新里程碑。香港理工大學協理副校長(研究及創新)王鑽開教授期望中心為理大及應用數學系的科研發展揭開新一頁,發表更多相關論文,並最終能為企業採用,廣泛應用到日常生活中。北京大學光華管理學院陳松蹊院士亦指人工智能於各領域都成為新的研究範疇,但他認為人工智能有多方面需解決,包括如何更環保地發展AI、如何優化統計學,使人工智能變得更可靠,提高使用者的信心,中心的成立正為解決相關問題提供重要條件。另一嘉賓學者、統計學家、金融計量經濟學家和數據科學家范劍青院士亦指,統計學是人工智能最主要的基礎,統計與計算數學的交融能產生讓人超乎想像的強大效益,他認為中心的成立,正是Right Time, Right Moment and Right Place。