香港生命科技青年會 連續三年進行《生命科技人才培訓調查》 受訪者對本港生命科學前景更感樂觀 留在行業發展顯決心

去年《施政報告》提出不同政策打造香港成國際創科中心，包括為生命健康科技的發展提供配對資助。今年2月底發表的《財政預算案》亦強調，本港生命健康科技的基礎科研實力深厚，具備條件成為國際生命健康科技中心，推出措施包括以60億元資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，及在河套區設立「大灣區國際臨床試驗所」和「生命健康創新科研中心」等。香港生命科技青年會（Hong Kong Life Sciences Society，HKLSS）自2021/22年度起，連續三年進行問卷調查，昨公布2023/24年度調查結果。

《生命科技人才培訓調查》於2023年12月中至2024年2月中進行，共收到301份回應。是次調查同時跟2022年度201份回應及2023年度的304份回應作比較，三個年度的受訪者均為修讀生命科學相關課程的本科生、研究生及五年內畢業生。受訪者中有86.5%來自本地七間大學，本地和非本地學生/畢業生各佔約一半 （本地54.4%，非本地 45.6%），近六成 （56.2%）受訪者是女性。 對香港生命科學就業前景樂觀 本年度調查中，有23.5% 受訪者對香港生命科學的就業前景感到「極度樂觀」，顯著較過往兩屆高（2022/23年度16.6% 及 2021/22年度10.1%）。逾八成人（82.2%）表示有決心畢業後留在生命科學和／或生物技術相關行業發展，數字較往年多；其中39.9% 受訪者表示「極有決心」，同樣顯著高於過往兩屆（2022/23年度33.2% 及 2021/22年度24.8%）。 香港生命科技青年會創辦人及主席、南豐集團行政總裁張世成先對是次調查結果感到鼓舞：「本會成立五年以來，一直致力培育生命科學人才，亦希望將人才留在本地及內地發展。是次調查反映更多受訪者對本港生命科學的就業前景感到樂觀，並有決心留在行業發展，本會感到十分鼓舞。香港政府強調本港具備條件成為國際生命健康科技中心，並投放不同資助，本會亦希望透過各項活動（包括夏季實習計劃、師友計劃及獎學金等），為學生提供全面的生命科學就業支援，協助本港及內地打造成國際生命科學樞紐。」

本地及跨國企業生命科學實習機會最吸引 有八成半受訪者（85.7%）認為本地生命科學實習機會吸引，當中認為極度吸引的超過四成半（45.8%）。另外，超過一半受訪者（54.8%）認為內地生命科學實習機會吸引，相比上年度的47.0% 上升了7.8個百分點。被問到喜歡到中國哪個城市實習，「香港」為七成人首選（73.1%），與過往兩屆相若。其次，也分別有16.0% 及7.0% 受訪者選擇「上海」及「深圳」為首選實習地點。 如過往兩屆一樣，最多受訪者（58.8%）想在跨國企業實習，並較上屆（48.7%）多。行業方面，最多受訪者（31.9%）首選於實驗室／臨床研究公司實習，製藥公司緊隨其後（24.9%）。而風險投資／基金行業有上升趨勢，以此作為首選實習行業的受訪者較往年增加（本年度為20.9%，2022/23年度為15.5%）。 受訪者對研究與開發（77.7%）實習領域最感興趣，其他依次為實驗室研究（58.8%）、業務發展（42.5%）、數據分析（39.2%）及金融與投資（36.5%）。 校內就業中心支援有限 受訪者寧自行研究 調查發現，只有一半受訪者（51.2%）曾使用過校內就業中心的服務，比去年度稍跌（58.5%）。43.4% 受訪者認為校內就業中心對制定其生命科學的深造／職業規劃有「一般幫助」。會向他人尋求有關職業或深造建議的受訪者中，最多會向教授（66.2%）尋求建議，其次會自行研究（63.0%）及向朋友請教（55.9%）。 實習計劃最有助未來就業發展 成立五年來，該會持續舉辦不同活動培育生命科學人才，故問卷亦了解受訪者對支援服務的期望和評估。最多受訪者（67.3%）認為國際實習計劃（不包括中國內地及香港）較有幫助，其次為師友計劃——行業導師（61.6%）、與研究人員和企業家建立聯繫（59.8%）、跨學科活動（57.3%）及為主修生命科學／生物醫學學生而設的獎學金計劃（51.6%）。而該會今年擬增設的一站式求職平台，則有43.4% 受訪者反映較有幫助。 至於吸引受訪者申請生命科學實習計劃的原因，排名「三甲」與上屆調查一樣，本年度最多受訪者（87.4%）認為實習計劃能幫助未來就業發展，76.1% 表示參與實習是想「學習新知識和技能」，73.8% 是希望「與生命科學專業人士建立聯繫」。此外，61.8% 期望通過實習「尋找未來進修或研究的路向」，比去年度的調查上升一成（10.8%）。 香港生命科技青年會執行總監黃槿先生作出以下建議： 受訪者對於香港生命科學領域的就業前景持更加樂觀態度，其中「極為樂觀」的比例顯著高於過往。他們在選擇留在生命科學和／或生物技術相關行業發展方面的決心亦增強，「十分有決心」及「極有決心」的回應比率明顯提升。 就實習機會的吸引力而言，香港較中國內地高。香港亦是受訪者心目中的實習首選地點，相較於其他中國內地的城市更受歡迎。 受訪者最希望於研究實驗室和製藥公司實習，且跨國企業更受其歡迎。 這些結果顯示香港政府近年來積極促進生物科技及生物醫藥領域發展的成果，令學生對於香港在這些行業的前景抱有更大信心。這對於吸引人才產生了正面影響。 政府應藉此時機積極採取更多措施，鼓勵更多學生在香港發展，同時吸引國內外學生來港學習和研究。 鑑於學生對研究實驗室和製藥公司展現出較大的興趣，政府可以主動與本地或在本地設有分支的實驗室及製藥企業合作，推出實習計劃，為學生提供在實驗室和製藥公司中積累實際工作經驗的機會。 加強與深圳／河套區的實驗室及生物科技公司合作，提供研發、檢測、及人工智能範疇的實習機會。 HKLSS 踏入五 週 年，將建立一站式平台，為生命科學相關學科的畢業生，提供升學資訊、行業趨勢和工作空缺。