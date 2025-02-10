【15:40更新】港協暨奧委會表示，今日已接獲國際冰球總會（IIHF）的通知，對4名土庫曼球員作即時停賽處分，將不能參與今屆餘下的比賽。香港亞冬運代表團團長霍啟剛回應表示，對於國際冰球總會迅速回應並公平處理事件表示歡迎。不論賽果如何，運動員都不應遭受暴力對待，這絕非文明社會所願見。他又表示經醫療團隊詳細檢查，確認港隊3位運動員在事件中只是輕傷，其中1人手部需縫針，經治療後3人均無大礙，今晚將如期出戰對吉爾吉斯的八強賽事。

【12:58更新】行政長官李家超於社交平台表示高度關注事件，今早(10日)與文化體育及旅遊局局長羅淑佩、特首辦主任葉文娟一同前往運動員村，探望3位受傷運動員，他們現時身體狀況並無大礙，今晚可繼續作賽。他又表示，已要求港協暨奧委會和文體旅局跟進。

原定與當地港人交流 因應襲擊事件改行程

港台報道引述消息指，李家超今早與黑龍江省省長梁惠玲會面後，原定與當地港人見面交流，但因應襲擊事件更改行程，轉往探望受傷運動員。他昨晚得悉事件時，考慮到運動員需時治療及休息，故改為今日探望。