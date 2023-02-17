香港知專設計學院樹木再造企劃 推免費木工班讓廢木再造家具送基層

棄置木材回收再造，一來符合世界環保潮流，二來亦可減輕堆填區壓力。香港知專設計學院(HKDI)社會設計工作室(DESIS Lab)舉辦為期3年的賽馬會「樹木再造」青年共創企劃，當中舉辦木工工作坊，去年將回收所得的卡板，加工製成儲物櫃、鞋架或層架，成品捐予基層市民，今年擬引入更多回收木材類別，如紅酒木箱，並製作更多種類家具，讓受惠者有更多選擇。新一輪免費木工班料3至4月舉行。 環保署發表的《香港固體廢物監察報告》顯示，2021年香港每天棄置於堆填的木材高達262噸，數字驚人，但廢棄木材在各類可循環再造物料只佔總量0.6%。去年推出的賽馬會「樹木再造」青年共創企劃，旨在透過木工工作坊、樹木導賞團等多元活動，讓樹資源重生，並鼓勵巿民進一步了解本地樹木寶貴特色，推動「人樹共融」的社會理念。

企劃活動之一是舉辦木工班，去年的木工班將回收所得卡板重新再造，變成儲物櫃、手提箱、鞋架及層架。DESIS Lab總監、HKDI建築、室內及產品設計學系系主任陳光耀(Daniel)透露，課堂上製作的木工物品捐贈予5間非政府機構，逾200位基層市民受惠。今年會將回收物擴展至如紅酒木箱等，DESIS Lab助理項目主任江柵(Rachel)表示，今年將會增加班數及受惠NGO數目，並研究擴闊製成品類別，包括木凳、收納盒、床頭櫃、適用於劏房戶的百寶箱，更希望讓參與製作的學生親自捐贈受助者，讓他們親身感受助人之樂。新一輪木工班將於今年3至4月舉行，詳情於Facebook、Instagram及網站公布。

另一項活動則是與香港專業教育學院(IVE)健康及生命科學系進行跨學科合作，由IVE保育及樹木管理高級文憑學生帶領「樹遊香港」綠色導賞團。今年的導賞團將會在秋季舉行，Rachel表示地點初擬於虎地坳村，屆時會分享香港樹種特色、保育發展、樹木與村民生活的關係，以及當中的小故事和歷史。Daniel指，參加者透過活動既可從中了解香港原生樹木品種，又可了解樹木與社區及人之間的關係。