香港研究協會調查：67%人指23條「無損日常權利」　72%市民認同香港有憲制責任維護國安

立法會近日就《基本法》第23條立法草案展開審議，有機構向市民進行調查，調查發現，有67%市民指23條「無損日常權利」；另有72%市民認同香港有憲制責任維護國安。

調查結果顯示，共72%受訪者表示「十分認同」及「認同」香港有維護國家安全的憲制責任，表示「一半半」的佔15%，「十分不認同」及「不認同」的則共佔10%，而表示「不知道／很難說／無意見」的佔3%。

調查又問及市民，是否認同香港社會仍面對外部勢力危害國家安全的風險，合共45%受訪者對此表示「十分認同」及「認同」，表示「一半半」的佔19%，「十分不認同」及「不認同」的則共佔29%，而表示「不知道／很難說／無意見」的佔8%。

20%受訪者指23條實施對市民日常生活有「正面影響」

有關23條方面，調查發現，合共67%受訪者表示23條實施對市民日常生活行使基本權利有「正面影響」（20%）及「沒有影響」（47%），表示有「負面影響」的佔26%，「不知道／很難說／無意見」則佔7%。對於香港的民主自由法治制度，合共61%受訪者對此認為有「正面影響」（21%）及「沒有影響」（40%），表示「負面影響」的佔三成一，「不知道／很難說／無意見」則佔百分之八。