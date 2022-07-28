香港確診續破4千 10長者離世 4月後新高 醫管局：病情或急速惡化 籲盡快求醫

本港單日新冠肺炎確診數字續破4,000宗，昨多10名長者離世，確診與死亡個案同創近3個月新高。醫管局提醒，染疫長者的病情隨時急速惡化，呼籲他們不論病情多輕微也應求醫，又透露正研究放寬處方新冠口服藥的指引。有鑑整體入院人數持續上升，全港私家醫院合共將撥出逾360張病床，接收公立醫院轉介的確診或非確診病人，讓醫管局更有效集中資源抗疫。

連日有長者確診數天後死亡個案，情況令人關注，當局昨公布多10名患者離世，年齡介乎74至97歲，大部分都有長期病患。醫管局總行政經理關慧敏表示，10人即使最初病徵輕微，病情均可惡化得很快，再次呼籲病人只要快速測試呈陽性，便要盡快呈報，即使只有輕微病徵也應求醫。她又說，長者或未能輕易交代病徵、「以為冇事」，呼籲市民要多留意確診或不適的長者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨所有死亡個案均未打齊三針新冠疫苗，再次呼籲長者盡快接種三針。

現時60歲或以上、免疫力弱或有長期病患的確診者，均可獲處方口服藥。關慧敏稱，病人只要條件適合就可獲處方口服藥，重申除親身到指定診所外，經視像診症的病人也會有專人送藥。她又稱，醫管局正研究放寬臨床處方指引，包括群組或歲數等。截至周日(24日)，醫管局已處方逾3.8萬劑口服藥，並收到私家醫生報告向400名病人處方藥物。

前日關慧敏在疫情記者會上，強調病人「一定要搵我哋」才能獲處方口服藥。她昨被問到無病徵的合適病人是否也可求醫時，稱鼓勵「冇乜特別病徵」、覺得病徵與新冠肺炎無關的病人，致電醫療支援熱線或到指定診所徵詢醫療意見，認為醫護人員可藉此了解病人有否其他醫療需要。

13私院將撥364病床收公院轉介

公立醫院昨有1,390名確診者留院治療，當中883人正入住隔離設施。近期整體入院人數持續上升，全數13間私家醫院將撥出364張病床，接收醫管局轉介的確診或非確診病人，下一階段會視乎需要陸續增至1,000張，醫務衛生局長盧寵茂感謝私家醫院在此關鍵時刻襄助。

再有兩校巴疑爆疫

昨日本港新增4,508宗確診，連續7日高於4,000宗，包括220宗輸入個案。有4間院舍錄得個案，有院友和員工需要檢疫，其中筲箕灣騰達護老中心因有3名院友和1名員工確診，1樓30名院友要撤離檢疫。昨有371間學校呈報482名師生染疫，有6班需要暫時停課，另有兩校懷疑出現校巴內傳播，同車無染疫學生暫時不能回校上課。張竹君指，校巴在防疫上有指引，但認為目前傳染情況不太嚴重。另外，現時在酒店檢疫的旅客要每日填寫紙本健康檢查紀錄表。衛生署日前推出輔助電子平台，讓旅客可同時試用電子模式作申報，推出首3日已有一半獲邀試用的旅客登入系統。衛生署會分析試行期間收集的數據、系統使用情況和相關系統承受能力，決定是否全面推行。