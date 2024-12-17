香港社會服務聯會　「講生命．傾人生」展覽 推動關懷友善社區　做好準備談生論死　

電影《破．地獄》不單破了港產片票房紀錄，更破開了人們傳統上對生死的忌諱。香港正逐漸邁向高齡化社會，長者因疾病和意外引致對護老和晚期照顧，甚至是後事安排等的需要，都是我們不可逃避的議題。為促進公眾對生命管理的認識及改變公眾對晚期照顧計劃的看法，香港社會服務聯會聯同多家社福機構及商界等不同持份者，早前於荃灣愉景新城商場舉辦了「講生命．傾人生」展覽活動，與街坊一同打破禁忌，談生論死。 中國人傳統觀念都視死亡為禁忌，有些人在靈車經過時亦會感不安。因此很多人如非必要都不會討論生死。然而正因為對晚年人生及後事安排等欠缺規劃，亦缺乏相關知識，當突然要面對家人死亡，往往會讓生者手足無措。如能在港推行關懷友善社區，透過不同持分者的協作，除有助提升市民對晚年生活的自主性外，亦對照顧者有更全面支援。

改變傳統觀念 普及生死教育 「要推行關懷友善社區，最重要除了人心接受外，整體社會氣氛、文化和價值觀都要有所改變，讓市民明白死亡隨時可能發生在你我身邊！」基督教靈實協會行政總裁林正財醫生指，雖然政府已修例容讓長者選擇可在家或院舍離世，但很多長者及其家人都不知道或不能接受此選項，便不是真正的選擇。而且很多人受凶宅文化影響，亦不會選擇在家離世，故凶宅文化需要先解決。他曾在瑞士看過有人用單車拖著棺木巡遊，亦有部分國家的居民會在家樓下借地方舉辦喪禮，故在外國生死教育其實相當普及。 林醫生指港人應改變對死亡的傳統觀念，將生死大事「從地氈底掘出嚟」，而非避而不談，建立新的價值觀。關懷友善社區的概念是要讓所有人作出改變和都有機會參與，特別香港已越來越少三代同堂的大家庭，年輕一代甚少有機會接觸和認識死亡這話題，他建議在學校舉辦不同活動，讓年輕一代有機會接觸，並學習死亡相關的知識。同時，亦要讓市民有足夠渠道了解預設醫療指示(AMD)的訊息，並真正可以彈性選擇安排自己的身後事。

畫家陳希彤 （Tiffany）收集了8位照顧者的感人故事，以畫作表達他們對已離世家人的思念之情。