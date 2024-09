香港科創企業求才若渴 人才成為香港創科發展關鍵 數碼港全力支持青年發展 為香港培育創科新力軍

數碼港.大學合作夥伴計劃

「數碼港.大學合作夥伴計劃」是數碼港學院培育青年創業的重點活動,已經連續舉辦九年,過往的海外創業營曾經與多間全球頂尖的大學合作,包括英國劍橋大學賈吉商學院(University of Cambridge Judge Business School)、西班牙那瓦勒大學IESE商學院(IESE Business School of the University of Navarra)、芝加哥大學布思商學院(University of Chicago Booth School of Business)、以及美國史丹福大學商學研究院(Stanford Business Graduate School)。今年,來自11間本地大學逾40名學生共20支隊伍,獲選遠赴美國矽谷創業學校德雷珀大學(Draper University)參加Web3.0創業訓練營後,向數碼港評審團展示創新方案,10 支優勝隊伍各獲得「數碼港創意微型基金」港幣10萬元種子基金,實現創業夢想。

「數碼港.大學合作夥伴計劃2024」」結業禮於8 月31日圓滿舉行。在結業禮上,數碼港主席陳細明表示:「『數碼港.大學合作夥伴計劃』是一項結合訓練營、師友計劃及比賽於一身的創業培育計劃,旨在為香港發掘未來的金融科技人才。此計劃自2015年推出以來,已有超過530名本地大學生參與培訓,並有97隊團隊獲得數碼港創意微型基金,踏上創業旅程。為配合政府促進本港Web3.0生態圈發展,今屆首次加入了Web3.0 元素,為香港培育更多Web3.0的優秀人才,確保他們在全球科技浪潮中處於領先位置,為香港的創科及經濟發展作出貢獻。」