香港科創企業求才若渴 人才成為香港創科發展關鍵 數碼港全力支持青年發展 為香港培育創科新力軍

數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港作為香港數碼科技旗艦，致力為香港創科業界培育人才，配合特區政府壯大創科人才庫的政策，提升香港的競爭力，推動香港成為國際創科中心。數碼港的創業培育計劃，讓年青人透過參與師友計劃、創業比賽和海外大學的創業訓練營等活動，發揮創新精神和創意理念，為他們未來進入創科界鋪路。此外，透過配對年青人到園區的初創企業實習，亦提供他們在創科生態圈探索及成長的機會，並培養他們在畢業後投身創科事業的興趣。」

早前多間機構曾發表香港創科產業報告，指出創新人才短缺是香港初創生態圈面對的首要挑戰，逾六成受訪企業表示在港難以招攬人才。創科及青年都是本屆政府發展重點，培育青年成長成才，可以為創新科技發展注入新動能。配合政府於2022年發布的《青年發展藍圖》，提出拓展青年的事業發展空間，以及培育更多生力軍投身創科行列，數碼港推出多項創業培育及實習計劃，為青年締造不同工作及學習機會。

數碼港 Web3.0 實習計劃

Web3及AI引領未來，發展迅速，青年人要投身相關行業，校內課程未必趕及市場步伐。數碼港Web3基地目前匯聚了超過 260家Web3.0相關技術公司，今年首次推出Web3實習計劃，為海內外大學生提供寶貴的實習機會，深入了解 Web3.0 技術的前沿應用，並有機會接觸大型項目，見證新產品的誕生。今年3月，數碼港在「互動招聘博覽2024」正式推出「數碼港Web3.0實習計劃」，為全職崗位提供每月最多港幣18,000元資助及半職崗位每小時最多港幣100元資助。是次計劃有30名學生與12間Web3.0公司成功配對，包括六名來自史丹福大學及浙江大學的外地學生、24名來自本地大學的學生。

「數碼港Web3.0實習計劃」結業禮於8 月30日圓滿舉行。在結業禮上，數字政策辦公室副專員（數字基建）張宜偉表示：「Web3.0的技術應用潛力無限。特區政府撥款5,000萬元予數碼港，推動Web3.0生態圈建設，讓業界和企業更掌握前沿發展，促進跨行業合作，並為年輕人提供培訓機會。Web3.0生態圈要持續蓬勃發展，培育優秀的人才和企業家至關重要，我們將把握Web3.0帶來的機會，積極拓展本港的創科及經濟發展。我深信在政府、行業、學術界和年輕人的共同努力下，香港定可成為國際創科中心，推動經濟及社會朝向高質量發展。」

現就讀於浙江大學商業經濟學專業的Flora Fang，看準數碼港日益蓬勃的Web3.0生態圈，特意申請到數碼港社群企業iSHANG進行實習。該企業主要協助品牌和企業轉型至Web3.0市場。Flora以自身的經濟學背景參與公司的創投工作，她表示：「iSHANG給予我很大的發揮空間，這與我過往在其他地區的實習體驗很不同，而與投資者的交流亦令我大開眼界。期望日後能繼續在香港工作和發展，體驗這座城市的工作文化，並持續探索Web3.0行業機遇。」iSHANG聯合創始人及行政總裁李尚信表示：「很高興能夠成為『數碼港 Web3.0實習計劃2024』的合作企業，為學生提供實習機會。我們期待能夠為更多有抱負的年輕人才提供發展空間，共同推動香港的Web3.0產業發展。」

史丹福大學生物工程學學生Allison Zhang在數碼港培育企業、研發新一代醫學成像裝置的尖思科研（Gense Technologies）實習，令她對生物醫學市場有更全面的認識，她說：「香港是一個極具吸引力的創科中心，歷史上更是東西方文化交匯的重要地方，這些特點令我非常嚮往。數碼港作為香港的創科大本營，給予實習學生的龐大支持。實習計劃為我們提供一個豐富而全面的體驗，讓我們獲得全面成長的機會。在工作之餘，我們每周都有活動安排，讓我們更好地認識Web 3.0技術。我很感激能參與其中，這次經歷對我未來的事業和發展影響深遠。」尖思科研行政總裁及創辦人陳柏衡表示：「這些年輕實習生絕對可以為公司帶來新思維和活力。他們都是數字新世代，與上一代人的觀點相當不同，可以為企業帶來全新的想法。」