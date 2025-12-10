香港科學峰會周五舉行　岑浩璋：跨代科學對話傳承科學薪火

延續前兩屆的成功經驗，香港青年科學院將與騰訊基金會攜手舉辦「第三屆青年科學家峰會——香港科學峰會」。青科院院長岑浩璋教授表示，今屆峰會邀請了幾乎來自全球所有科學院的代表參加，構建了國際科學院之間的強大合作網絡，同時通過與今年成立十周年的香港科學院合辦此活動，形成了更深更廣的科學交流平台，發揮聯乘效應。他期望峰會能令國際加深了解香港年輕科學家的揮展潛力，為香港、中國以致全球的科創揮展帶來新機遇。
峰會將於本周五(12日)在香港科學園舉行，將探討三大主題：全球科學揮展概覧、青年科學家的力量以及科學的下一個十年－三代科學人；青科院席間會與多個國家或地區的科學院代表簽訂合作備忘錄，香港特區政府創新科技及工業局局長孫東親臨致辭。
港科院辦逾600場科學活動
港科院院長盧煜明教授表示，峰會為科學家提供珍貴的交流機會，各自分享卓越的科學領域見解，相信有助促進社會的進步與揮展。他指出，過去10年港科院和青科院與本地教育界及科創業界舉辦了超過600場科學活動，大力推動科學普及與人才培育，希望未來各界繼續攜手合作，讓更多年輕科學家為社會作出貢獻峰。
今年峰會特別增設科學家與本地中學生對話環節。岑教授表示，科普一直是傳承科學的重要途徑，希望跨世代對話有助激勵年輕人想像未來的科研路徑。他指出，某程度上科學家也似時光倒流，在分享科研經驗之時，喚起他們投身科學的初心，希望藉此啟揮年輕一代。
為進一步促進科研專門領域的深入交流，峰會另外於明年3月、6月及9月舉辦三場分會議，聚焦不同科研領域的產業化用，延續峰會的學術影響力。