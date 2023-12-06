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2023-12-06 19:48:29

香港科學館擬遷離尖沙咀　原址改作國家發展和成就專館

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介紹國家發展和成就的專館會涵蓋科技發展、航天科技等範疇。(資料圖片)

介紹國家發展和成就的專館會涵蓋科技發展、航天科技等範疇。(資料圖片)

今年《施政報告》提出設立兩所博物館，分別介紹國家和抗戰歷史，其中「香港抗戰及海防博物館」將由香港海防博物館改設而成。文化體育及旅遊局建議，把尖沙咀香港科學館改為介紹國家發展和成就的專館，科學館則重置於沙田香港文化博物館，文化博物館現有藏品會在其他博物館重新整合和重置。

政府計劃把香港科學館重置到沙田。(資料圖片／鍾式明攝) 政府計劃把香港科學館重置到沙田。(資料圖片／鍾式明攝) 政府計劃把香港科學館重置到沙田。(資料圖片／鍾式明攝) 政府計劃把香港科學館重置到沙田。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府計劃把香港科學館重置到沙田。(資料圖片／鍾式明攝)

著重以青年容易了解手法介紹

文化體育及旅遊局向立法會一個委員會提交文件指，政府將設立一個專館，重點展示中國多年發展和成就，並特別著重以容易讓青少年了解和接受的手法，介紹國家的發展和成就，加強青少年對國家的認同。

專館內容包括列強侵華和抗戰經歷、中國共產黨發展、新中國成立、國家改革開放等國家歷史範疇，以及國家安全、科技發展、航天科技和文化發展等，展示國家走向繁榮昌盛的里程。同時，專館會加入與香港相關私情況，讓市民更易了解香港與國家發展息息相關。

希望專館方便市民學校參觀

當局會尋求內地博物館的支持和合作，舉辦不同主題的展覽及商借展品，初步認為中國國家版本館、中國共產黨歷史展覽館、中國國家博物館《復興之路》等展覽內容能為專館內容提供有用參考。在專館落成前，康文署明年將預先在香港歷史博物館內設立專廳，陸續介紹相關內容。

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由於當局希望專館可方便市民、遊客及學校組織學生參觀，加上需要較大空間涵蓋不同內容等，故擬利用香港科學館現址和正規劃籌建、在香港科學館及香港歷史博物館旁的擴建工程作為館址。

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