香港移植及透析人士運動會疫後首復辦 加設公路賽予市民參與

因疫情停辦了兩屆的香港移植及透析人士運動會於將於今年10月10日至13日復辦第五屆，9個項目將連續4天舉行，亦邀請英國、泰國、新加坡、韓國和日本幾個外隊參賽；器官受贈者將於香港移植及透析人士運動會大展身手，把器官捐贈賦予的新生命，恢復健康及體能以 運動競賽全面發揮。香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡表示，為了將器官捐贈的訊息突破醫療界，由醫院到運動場再擴展到社區，今年運動會增加了公路賽，公開給市民參與。
在幾年疫情期間，運動會停辦，香港移植運動協會主席黃炎華表示，協會並沒有鬆懈過，一方面繼續尋找資源，為會員安排運動練習和訓練，讓會員在合符防疫條例和做足安全措施下可以到戶外做運動，舒展筋骨。目前恆常運動項目包括：法式滾球、草地滾球(室內、室外)、羽毛球、乒乓球、門球(室內、室外)、室內器械健身班，已經做到每週七日，每日至少有一項運動項目可供會員報名參與，相信今屆運動會的比賽成績一定很精彩。
康復者啟動禮分享自身經歷
運動會今日(14日)進行啟動禮，活體腎移植康復者簡艷芳分享她在三年前接受丈夫捐腎後情況並不理想，住院兩月並要洗腎，瘦剩36公斤，連行動都有困難。幸好，通過醫院一年復康計劃，經過物理治療師耐心指導和訓練，體能、力量和肺活量等情況漸漸好轉，去年她參加世界移植運動會，更在飛鏢比賽奪得銅牌。
另一位康復者伍翠華六年前患末期腎衰竭，每天換水三包洗肚，期間曾併發中風和心血管病需要通波仔兩次。她自稱沒有運動細胞，但認為運動可以令身體狀況改善，擴闊社交，遂由零開始參加協會主辦門球班和學打乒乓球，她表示如果可以參賽，亦都想積極參與。