香港移植及透析人士運動會疫後首復辦 加設公路賽予市民參與

因疫情停辦了兩屆的香港移植及透析人士運動會於將於今年10月10日至13日復辦第五屆，9個項目將連續4天舉行，亦邀請英國、泰國、新加坡、韓國和日本幾個外隊參賽；器官受贈者將於香港移植及透析人士運動會大展身手，把器官捐贈賦予的新生命，恢復健康及體能以 運動競賽全面發揮。香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡表示，為了將器官捐贈的訊息突破醫療界，由醫院到運動場再擴展到社區，今年運動會增加了公路賽，公開給市民參與。

在幾年疫情期間，運動會停辦，香港移植運動協會主席黃炎華表示，協會並沒有鬆懈過，一方面繼續尋找資源，為會員安排運動練習和訓練，讓會員在合符防疫條例和做足安全措施下可以到戶外做運動，舒展筋骨。目前恆常運動項目包括：法式滾球、草地滾球(室內、室外)、羽毛球、乒乓球、門球(室內、室外)、室內器械健身班，已經做到每週七日，每日至少有一項運動項目可供會員報名參與，相信今屆運動會的比賽成績一定很精彩。