香港紅十字會成立75周年　設模擬劏房嘗試逃離火災現場

香港紅十字會今日成立75周年，亦是每年的「世界紅十字與紅新月日」。香港紅十字會以「人道・如初」為主題，特別籌辦連串活動以感謝社會各界同行，其中包括今天舉行的巴士巡遊，以回顧多年來人道服務的發展歷程，及自同日起舉行為期兩周的大型體驗活動。
香港紅十字會自1950年成立，一直秉持人道精神，迄今已發展出緊急應變、防災備災、心理健康、公共衛生等核心服務領域。是次舉行的實景展覽中，精選出典藏歷史照片與影像紀錄，呈現香港紅十字會的發展歷程及其在每次香港發生重大危機時刻的服務身影。展覽首站於5月7日至11日在九龍塘又一城G層舉行；第二站於5月14日至18日移師青衣城1期一樓夢幻島大堂A，供市民免費參觀。
設劏房模擬體驗活動
實景展覽同場設有體驗活動，讓市民以互動形式學習備災知識。極端天氣下，本港自然災難近年愈見頻繁，尤其居住在寮屋區、鄉郊低窪地區及劏房的市民更是首當其衝，本地備災服務團隊加強服務，為高危社群開展備災項目，以提升其應對危難事故的防災意識及應變能力。有見及此，香港紅十字會在是次體驗活動中，設置了以劏房為模型的「模擬家居」，參加者須戴上眼罩或坐上輪椅，於限時內合力逃離模擬火災現場，藉此了解劏房居民在遭遇災難時面臨的困境並學習正確逃生方法；參加者同時亦可體驗傷健人士在應對災難的困難，加強共融意識。同場另一互動遊戲為「執拾逃生包」，參加者須於限時內，為逃生包執拾所需物資，增強應對危難的意識。
除了定點展覽外，香港紅十字會亦特別籌辦了「感恩滿途」巴士巡遊活動。巡遊巴士於今日下午從香港紅十字會總部出發，沿途穿梭九龍各區，行經旺角、油麻地、尖沙咀等地區，最終抵達九龍塘又一城終點站。望藉此機會向長期支持香港紅十字會的政府部門、企業及社區夥伴、義工及捐款者表達謝意。