香港紅十字會成立75周年　設模擬劏房嘗試逃離火災現場

香港紅十字會今日成立75周年，亦是每年的「世界紅十字與紅新月日」。香港紅十字會以「人道・如初」為主題，特別籌辦連串活動以感謝社會各界同行，其中包括今天舉行的巴士巡遊，以回顧多年來人道服務的發展歷程，及自同日起舉行為期兩周的大型體驗活動。

香港紅十字會自1950年成立，一直秉持人道精神，迄今已發展出緊急應變、防災備災、心理健康、公共衛生等核心服務領域。是次舉行的實景展覽中，精選出典藏歷史照片與影像紀錄，呈現香港紅十字會的發展歷程及其在每次香港發生重大危機時刻的服務身影。展覽首站於5月7日至11日在九龍塘又一城G層舉行；第二站於5月14日至18日移師青衣城1期一樓夢幻島大堂A，供市民免費參觀。