香港紅十字會 與西貢對面海合作 安裝AED機 及時拯救性命

農曆新年將至，步入初春時節氣候乍暖還寒，早晚溫差明顯，氣溫急劇變化隨時可能誘發心血管疾病。因心血管收縮導致血壓不穩，引起血管破裂，心肌梗塞，甚至心臟驟停，可能會因失救致死。而自動體外心臟去顫器(AED)，則是拯救心臟驟停患者的重要裝置，如能善用黃金四分鐘及時用AED進行搶救，便有機會救人一命。

Terry續指於西貢推出的計劃，是香港紅十字會本地備災服務的重要試點，在安裝AED後，該會將繼續進行連串跟進服務，如推廣工作、教學培訓、備災講座及演習等，亦會與其他地區夥伴商討，如其他村落有需要安裝AED，日後亦將提供協助。香港紅十字會急救顧問小組成員石錦全醫生指出如發生心臟驟停時，若能及時使用AED救治，存活率能大增達89%。故在救護員難以迅速到達的偏遠村落，AED有助提升心臟病發的患者獲救機會。

一直致力推動社區備災意識的香港紅十字會，最近與西貢對面海的村落合作於村內安裝AED。香港紅十字會副經理(社區備災)譚家成(Terry)指：「西貢在山竹及天鴿兩次颱風吹襲期間受災嚴重，因此香港紅十字會聯同香港賽馬會災難防護應變教研中心、明愛西貢社區發展計劃及西貢區社區中心合作，於2022年推出提升西貢區備災能力的計劃，為村民安裝AED是計劃其中一個重要部分。計劃亦有推出急救培訓班、AED使用教學等，並舉辦不同活動促進村民的鄰里關係，培養村民守望相助。」

「我們曾進行調查，發現雖然AED不用經過訓練都可以取用，但發現未接受培訓的市民多不敢使用AED ，故我們會通過宣傳，讓不同人士了解AED容易使用，只需跟隨指示便可為患者進行急救。當發生事故時，能於救護員趕到前及時救治有需要的患者，提升病人存活率。」Terry指香港市民普遍對備災概念相當陌生，香港紅十字會希望透過學校教育、社交媒體及社區展覽活動等教育及推廣，提高全港市民的備災意識和能力，並推動守望相助的精神，當發生災害時發揮旁觀者力量，即可減低傷亡的機會。

街坊支持裝 AED 提供支援更方便

紅十字會的社區合作伙伴，明愛西貢社區發展計劃團隊主任蘇佩詩(Betsy)指，團隊服務西貢對面海及菠蘿輋太平村十條漁村，由於漁村依山而建，於支援上有一定難度。於疫情期間有兩位長者突發高燒，家人致電求助但苦等一晚仍等不到救護車，電召的士亦沒有司機接單，幸鄰居提供退燒藥，二人終於在翌日清晨退燒。這事件反映區內難以支援的情況，她並指所服務的村落超過五成家庭有長者，所以鄰舍支援及於社區增加設施都相當重要。

安裝AED獲村長支持，每條村最少有3名村民已學會使用AED。Betsy指團隊之前曾開班分別教授如何使用AED、心肺復蘇法及急救，共有超過70位村民參與，亦有不少街坊主動查詢何時再開班，可見村民們都希望為社區及長者出一分力。Betsy補充指：「尚幸未有應用AED的機會，但無論長者、中年或年輕的村民，都十分支持於區內加裝設施，更有長者指安裝AED後讓他們感覺更安心。」

以身作則宣傳推廣 提升街坊認知

是次安裝AED的對面海村村長、西貢鄉事委員會執行委員方意德不單支持於村內安裝AED，更不介意讓香港紅十字會於家門外裝了一部AED，以便有人求助時，可立即取出AED前往搶救。「安裝AED，可在數分鐘內決定人的生死，當知道香港紅十字會及明愛的計劃後，便立即申請安裝AED。」方村長回憶指：「身邊曾有小朋友遇溺、亦有救生員因漏電被電暈，當時我尚未學習急救，只能採用傳統方法，最終亦未能救回他們的性命。但現時上課後便知道急救及AED對救命有多大好處。」他並指不單村民支持安裝AED，遊客途經看見亦感到安心。

「AED對偏遠鄉郊的作用很大，當遇緊急事故，若安裝了AED，在緊急時可能成為救人的關鍵。」方村長為讓更多村民認識AED，會向街坊(特別是一班已退休人士及長者)進行宣傳。現時大部分街坊都知道AED的作用，亦知道遇意外時可向誰求助。