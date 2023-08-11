香港經濟｜梁永勝：下半年主力靠旅遊業帶動，不擔心港人北上降低本地消費力。

他又表示港人消費力強勁，「香港人有錢先去消費，近年人工都加得唔錯，亦高過通脹，失業率又向下，加上開心香港及消費券提振，對消費方面不太擔心」。

梁永勝於記者會上被問到，有關近日本地人到國內消費增加，他坦言不擔心會影響本地消費力，「好多本地人都上國內消費，屬正常現象，因疫情過後釋放更高購買力；當大家見到（北上港人）增加時，其實本地消費無減少過，雖然增長較低」。

香港政府周五（11日）發表2023年第二季經濟報告，政府經濟顧問梁永勝表示，本港下半年主力靠旅遊業帶動，指本港零售業及消費均見穩步復甦；他又解釋，次季GDP有所下降，因整體投資開支輕微下跌0.9%。

香港經濟｜梁永勝：下半年主力靠旅遊業帶動，不擔心港人北上降低本地消費力。

下半年主力靠旅遊業帶動

梁永勝又認為下半年主力靠旅遊業帶動。他指，次季旅遊業已相復至2018年的逾五成，又引用數據解釋，即今年首季、次季也好，遊客消費額均高過本地人消費。

至於近期議員提倡可在本地推行「夜市」文化推動本地經濟，梁永勝亦讚同有關建議，表示夜市屬可考慮方向，但要增加需求及推進復甦，仍然依靠本地商家提供「好服務、好貨品和高性價比」。

解釋次季GDP下降原因

至於次季GDP下降原因，梁永勝解釋因本地整體投資開支下降，由於防疫措施減少，政府減少支出於防疫一環，致消費下跌；至於出口轉差急挫，梁永勝則出口數據，可能年尾見底。

此外，對於近日樓價議題，梁永勝認為樓市受到多方面因素，包括宏觀經濟、外圍及香港經濟、金融狀況、樓宇供求等均影響市場信心，而利率亦上升至較高水平，多種情況角力下，本港市民置業仍然困難，但他則表示不對樓價作預測。