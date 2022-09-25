香港綠色建築週啟動 謝展寰：目標2050年前商廈電量減少四成

由建造業議會及香港綠色建築議會合辦，一年一度的大型綠色建築公眾活動「香港綠色建築週2022」昨舉辦啟動禮。今年「香港綠色建築週」邁向10周年，並以「十築綠建‧築起2050碳中和」為主題舉辦多個公眾活動，包括邀請公眾化身綠建KOL的《十築十KOL - 綠建短片拍攝比賽》、宣揚綠色工作環境的「輕‧型上班日」、有獎網上互動遊戲「綠建十築遊」等，號召全港市民親身探索本地綠色建築，從而認識其重要性和好處，一同築起2050碳中和。

環境及生態局長謝展寰致辭時表示，政府去年公布《香港氣候行動藍圖2050》，「節能綠建」為四大減碳策略之一，帶領香港於2050年前邁向碳中和。他指現時建築物佔香港總用電量約九成，而逾六成的碳排放來自建築物耗能相關的電力生產。政府的目標是在2050年或之前，商業樓宇的用電量較2015年減少30%至40%，以及住宅樓宇用電量減少20%至30%；及在2035年或之前達到以上目標的一半。

建造業議會主席何安誠表示，議會將繼續透過多項措施，致力推動綠色建築發展，包括碳評估工具、綠色產品認證、可持續金融認證計劃等實現環保減廢。香港綠色建築議會主席張孝威表示，作為公眾、業界及政府之間的橋樑，議會致力推廣「綠建環評」。截至今年8月，「綠建環評」登記項目已超過2,100個，覆蓋超過7千萬平方米，不單在業界具廣泛認受性，並為申請「綠色金融」的綠色建築提供指引和認證。未來將繼續全力支持政府2050年前實現碳中和的目標。