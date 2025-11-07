香港繽紛冬日巡禮｜11.14開幕 皇后像廣場設20米高聖誕樹 中環8大地標演光影匯

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」，今年重返中環舉行，會設有6層樓高的聖誕樹、聖誕市集、燈飾裝置和光影匯演，亦與業界聯手推出至少超過300項優惠，涵蓋餐飲、購物、景點及交通。旅發局主席林建岳表示，今年活動是陣容最鼎盛的一年，希望營造濃厚節慶氛圍，鞏固香港作為亞洲冬日首選旅遊目的地的地位，推動節日經濟。

活動本月14日至明年1月4日舉行，中環皇后像廣場下周五起會打造為「聖誕天地」，擺設20米高巨型戶外聖誕樹。由12組小木屋組成的聖誕市集會則本月28日起，逢星期四至日和公眾假期在廣場舉行，設有節日主題餐飲和精品。中環遮打道本月下旬起，沿途的30棵樹木將懸掛燈飾，遮打大廈入口上空會懸掛聖誕樹燈飾，每日下午5時亮燈。

中環八大地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，本月28日起，每晚7時半至10時半，每30分鐘循環上演創新沉浸視聽匯演「光影匯·中環」 ，建築物將化身為巨型光影畫布，透過3D 投影技術、燈光效果以配合節日音樂，展現立體的聖誕影像。

入場人次預計較去年高

旅發局節目及旅遊產品拓展顧問洪忠興說，中環交通方便，娛樂餐飲活動多元，也有多座地標建築，認為今年在中環舉行冬日巡禮活動有較高可塑性。他說，今年活動豐富多元，相信市民和旅客的入場人次會較去年高，但難以預計實際數字。