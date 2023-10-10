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2023-10-10 04:30:29
日報

香港美酒佳餚巡禮本月舉行 入場券品味通行證今起公售

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香港美酒佳餚巡禮

香港美酒佳餚巡禮今年恢復實體活動。(資料圖片)

夜經濟活動之一、旅發局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」於本月中下旬舉行，入場券、可兌換美酒美食的品味通行證等今起公售，入場費由20至40元，而品味通行證則分別200及400元。有興趣市民或旅客可經旅發局活動網頁選購後，可在場地入口兌換智能卡再在場內使用，之後則在收銀處增值，又或下載該局稍後推出全新手機App使用。

「香港美酒佳餚巡禮」於10月26日(周四)至10月29日(周日)在中環海濱活動空間舉行，是2019年停辦實體活動後復辦；現場有300個美酒與美食攤位，推介法國波爾多、勃根地區及意大利等36個國家的優質佳釀，以及17個國家地區環球美食，包括阿根廷烤肉、日本燒烤、印度烤雞等。

推全新「品味學堂」

今年活動亦會推出全新的「品味學堂」，邀請頂級名廚、「亞洲50最佳酒吧」調酒師、品酒專家等親自教授秘訣、發掘美酒佳餚配搭的可能性等，享受全新品味體驗。

市民旅客今天起可到活動網站購票；旅發局亦與本地旅遊平台klook合作於其平台售票，4日活動，門票由20至40元，品味通行證分兩個價格，200元的包8張品味券和可回收杯子一隻，400元包14張「品味券」和1隻Lucaris紀念版酒杯。

至於「品味學堂」門票，賓客可以於活動網站購票，再憑相關二維碼入場參與工作坊。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文早前預計，活動將吸引約14萬人參與。

Klook.com
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