香港美酒佳餚巡禮｜參與食肆酒吧推鹹香肉香雞味酒

香港旅遊發展局主辦「香港美酒佳餚巡禮2022」於本月1日舉行，為配合活動，參與的酒吧食肆均設計出地道新口味雞尾酒或菜式，雞尾酒選上具鹹香本地蝦籽、陣陣麥芽糖甜味的威末酒，黑松露鵝肝亦成小籠包餡料。有參與的食肆及酒吧坦言，放寬防疫措施，加上旅發局的活動刺激下，料可推高一至三成生意額。

放寬防疫措施加上盛事舉行市道氣氛好轉

參與活動、位於中環大館的中菜餐廳Madame Fù總經理Raul G Calogero Ante指，放寬防疫措施於上周四(3日)開始，加上國際金融領袖投資峰會和七人欖球賽成功舉辦，有感市場氣氛變好，更多市民外出用膳，亦更願意多花一點「飲多杯」。

Raul透露，餐廳為迎合活動，設計出全新雞尾酒「桂花馬丁尼」︰混合了中國白酒、杞子桂花清酒及加入了叉燒麥芽糖的威末酒，並設計出「Break of Dawn」組合新菜單，包括有3個加入了黑松露和鵝肝的小籠包，以及一杯Disaronno雞尾酒。Raul稱，活動開始不足一周，有客人因發現活動的宣傳後，專誠到來試菜，認為活動有助帶旺氣氛，盼可推升一成生意額，並延續至聖誕節。