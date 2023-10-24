香港美食嘉年華周六葵芳舉行 晚上7時免費入場 開放時間延長一小時

即將踏入11及12月，又食又玩的活動接踵而來。其中一連9日的「第十屆香港美食嘉年華」將於周六(28日)揭幕，不少展商提供、多款三折神秘福袋和低至四折優惠商品。響應政府刺激夜經濟，除晚上7時後免費入場外，今屆活動每日的開放時間將較以往延長1小時，即朝11晚9。有參展商認為措施有助提升活動氣氛，但直言人手勉強能夠應付活動時間增長。

4大 展區，共超過300個戶外攤位

第十屆香港美食嘉年華即周六起至11月5日在葵涌運動場舉辦，設「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」等展區，共超過300個戶外攤位，涵蓋美食飲品、參茸海味、糧油雜貨、家電、廚房用具、保健產品等，，部分產品以低於四折發售，如原價798元的家典牌電抄鍋只需188元、48元5隻鮑魚等。

「為食Guide」展區回歸

闊別4年的「為食Guide」展區將於今屆展會回歸，提供烤肉串、泰國船河、台灣胡椒餅等，過百款本地及環球美饌和街頭小食。嘉年華會有烹飪示範、攤位遊戲及舞台表演等項目。大會在每日不同時段會派發800份免費雪糕，亦會推出三項抽獎活動，獎品包括燕窩產品及海味禮盒等。