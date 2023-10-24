熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-24 21:15:52

香港美食嘉年華周六葵芳舉行 晚上7時免費入場 開放時間延長一小時

分享：
香港美食嘉年華周六葵芳舉行 晚上7時免費入場 開放時間延長一小時 (李朗僑攝)

香港美食嘉年華周六葵芳舉行 晚上7時免費入場 開放時間延長一小時 (李朗僑攝)

即將踏入11及12月，又食又玩的活動接踵而來。其中一連9日的「第十屆香港美食嘉年華」將於周六(28日)揭幕，不少展商提供、多款三折神秘福袋和低至四折優惠商品。響應政府刺激夜經濟，除晚上7時後免費入場外，今屆活動每日的開放時間將較以往延長1小時，即朝11晚9。有參展商認為措施有助提升活動氣氛，但直言人手勉強能夠應付活動時間增長。

Ad Block

4大展區，共超過300個戶外攤位

第十屆香港美食嘉年華即周六起至11月5日在葵涌運動場舉辦，設「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」等展區，共超過300個戶外攤位，涵蓋美食飲品、參茸海味、糧油雜貨、家電、廚房用具、保健產品等，，部分產品以低於四折發售，如原價798元的家典牌電抄鍋只需188元、48元5隻鮑魚等。

「為食Guide」展區回歸

闊別4年的「為食Guide」展區將於今屆展會回歸，提供烤肉串、泰國船河、台灣胡椒餅等，過百款本地及環球美饌和街頭小食。嘉年華會有烹飪示範、攤位遊戲及舞台表演等項目。大會在每日不同時段會派發800份免費雪糕，亦會推出三項抽獎活動，獎品包括燕窩產品及海味禮盒等。

預計嘉年華會有20萬人流入場

廠商會會長史立德表示，十分高興美食嘉年華迎來第10屆。他又提到，嘉年華橫跨萬聖節，並設「嘩鬼」巡遊等節慶活動，加上廠商會過去已建立一個良好的品牌，有信心可吸引不少內地遊客和讓港人入場消費。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆則表示，廠商會預計嘉年華會有20萬人流入場，銷售額料有一成增長。施榮恆續指，若市民對延長營業時間反應熱烈，展會商戶又願意，不排除會再延長營業時間。

史立德(右一)有信心活動可吸引遊客和港人。(李朗僑攝)

延長營業時間 有助提升活動氣氛

對於延長營業時間，參展商普遍技持措施。出售佛跳牆等熟食的參展商鑫賽食品公司董事雷丹霞表示，措施有助提升活動氣氛，預計增加兩成銷售額；但她認為活動時間不宜再增長，因人手未能配合得到，「若活動做到(晚上)10點，員工收拾完都12點先走到」。

另一參展商迪高(香港)發展總經理張淑玲亦認同嘉年華開放至晚上9時最理想。她又提到，攤檔除有限量的青海野生黑杞子和有機冷渣椰子油等1元產品外，另引入了鮮牛奶輕熟芝士等新產品；相信延長營業時間、加上優惠和新產品能夠令銷情可比往年增加兩成。

張淑玲認同嘉年華開放至晚上9時最理想。(李朗僑攝) 雷丹霞表示，延長營業時間有助提升活動氣氛，預計增加兩成銷售額。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受