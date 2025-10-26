香港美食嘉年華展覽昨開鑼　市民：入場支持本地消費

由香港中華廠商聯合會主辦的第12屆香港美食嘉年華展覽，周六起於葵涌運動場舉行。展覽第二日適逢周日，成為很多不少家庭和情侶消遣的好去處。有市民表示雖然場內的熟食價錢不能說很實惠，反觀乾貨性價比較高，但因支持留港消費，仍會選擇進埸支持；有展商則表示頭兩日生意麻麻，可能因展期才剛剛開始，太部分入埸人士均採取觀望態度，期望之後幾日生意額會有所增長。
不少葵青區居民均表示路過或從樓上看到有活動舉行，又因入埸費便宜於是進埸看看；市民黃先生和張女士入埸主要為購買乾貨，他們指在展覽中購買的湯包和火腿等比一般商店划算，便宜了接近一半；市民Roy和Rina則因偶爾在社交平台看到到展覽相關的短影片，加上假日有空所以專程入場。Roy表示，入場沒有明確目標，就是週末有個地方消遣，看到哪樣好吃就買哪樣；食物價錢雖不能說很實惠，但看到乾貨性價比不錯，為支持留港消費，所以再有機會仍會選擇進埸。
展商：生意額有待增長
急凍食品攤檔負責人Gloria坦言初兩日人流不算多，生意暫時未如理想，客人一般為附近居民，暫時最多人幫襯是即食的急凍芒果；小食攤檔職員曾女士認為活動宣傳較少是人流不算多的主因，周日人流比周六好一點。熟食檔職員李先生表示往年均有參展，對比下今年生意較為一般，主因可能是市民消費模式改變，「以往看見優惠100元3份會覺得很划算，但現在很多人會較為謹慎，會一份一份買完再考慮。」
冷藏食品老闆Samson表示近日可見有遊客、內地客，但主要還是本地客較多，因品牌為老字號，來的暫時都是以熟客為主，頭兩日生意平均，沒什麼突破性，但對自家食品有信心，相信客人在試食後回頭機會非常高。售賣海味產品的攤檔職員Alvin表示，因昨天才開展，現時不少客人都處於觀摩狀態，這兩天銷售額算是中等。但按以往經驗都是在展期最後幾天才衝刺，期望之後銷售情況可見增長。
一連9日的香港美食嘉年華展覽開放時間由每日早上9時至晚上11時，場內設有320個攤位，分為六大主題區，販售各款產品及美食，當中有熟食、乾貨及美酒攤位。除此之外，大會亦準備了不同節目供市民觀賞。入場費只須6元，市民可於每天晚上7時後免費入場；身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。