香港美食嘉年華展覽昨開鑼　市民：入場支持本地消費

由香港中華廠商聯合會主辦的第12屆香港美食嘉年華展覽，周六起於葵涌運動場舉行。展覽第二日適逢周日，成為很多不少家庭和情侶消遣的好去處。有市民表示雖然場內的熟食價錢不能說很實惠，反觀乾貨性價比較高，但因支持留港消費，仍會選擇進埸支持；有展商則表示頭兩日生意麻麻，可能因展期才剛剛開始，太部分入埸人士均採取觀望態度，期望之後幾日生意額會有所增長。

不少葵青區居民均表示路過或從樓上看到有活動舉行，又因入埸費便宜於是進埸看看；市民黃先生和張女士入埸主要為購買乾貨，他們指在展覽中購買的湯包和火腿等比一般商店划算，便宜了接近一半；市民Roy和Rina則因偶爾在社交平台看到到展覽相關的短影片，加上假日有空所以專程入場。Roy表示，入場沒有明確目標，就是週末有個地方消遣，看到哪樣好吃就買哪樣；食物價錢雖不能說很實惠，但看到乾貨性價比不錯，為支持留港消費，所以再有機會仍會選擇進埸。