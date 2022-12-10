香港義工獎 ｜中二生創義工組織  聚百青年義工  服務基層助向上流

關心社會無分界別，從事義工服務亦不設年齡限制。一名中二女生創立非牟利組織，凝聚近百名青少年義工，服務基層兒童及無家者，獲得今屆「香港義工獎」嘉許；另一名中大男生亦克服身體缺陷，成立關注情緒健康的組織，讓情緒病患者分享自身經歷，陪伴走出低谷，獲選為傑出青年義工。

現就讀中二的潘浠淳(Clarisse)，自小跟隨家人參與義工活動，因為不希望與服務對象的關係流於表面，「做完一次(義工服務)就見唔到」，因此在兩年前成立非牟利組織「Light Their Rights HK」，目標聚集一班志同道合的青少年義工，持續服務基層人士，特別是基層兒童，助他們增長知識，促進向上流動。

她憶述，組織成立時只有5人，最初的義工服務是派飯予露宿者，以及為基層兒童舉辦英語辯論工作坊等。時至今天，組織有近百名義工，最小的成員為小六生，累計已服務約600名基層兒童、無家者。對於成為今屆「香港義工獎」最年輕的得獎者，Clarisse笑指新一代其實十分樂意參與義工服務，亦希望青少年能加強對社會議題的認識，「就算年紀小，都可以為社會出一分力。」