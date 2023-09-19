香港老字號｜全手工製月餅、新鮮出爐招牌燒餅 用料講究 品質為先 旺角奇趣餅家 堅守唐餅傳統風味40載

潮流興懷舊，但走在城市發展步伐急速的香港，「老字號」要經得起時代巨輪的考驗絕非易事，而傳統手工藝要做到薪火相傳，更有賴年輕一輩投身支持。自1984年開業的奇趣餅家，隱身於人來人往的旺角花園街，前舖後工場的傳統格局、綠色紙皮石地磚、手寫價錢牌、竹筲箕、以鐵盤盛載多款中式唐餅等，奇趣餅家雖沒有華麗的裝潢，舖外卻總被擠得水洩不通。能夠屹立花園街至今40載，奇趣餅家第二代傳人張惠寧（William）直言自己不反傳統不創新，堅守唐餅傳統做法，落力保持水準與新鮮，自然有口皆碑。

一眼關七做餅同時評估貨量 靠新鮮出爐「吊胃口」

雞仔餅、光酥餅、老婆餅、合桃酥……奇趣餅家「清一色」只賣唐餅，有別於其他餅家會「踩過界」兼售麵包西餅，或推出迎合大眾的創新口味產品。作為年輕一代，William言行風趣，轉數快鬼主意亦多，那麼為何新人上場沒有新作風？「打開門做生意有邊個唔想賺錢，與其花時間、資源去開發新產品，點解唔好好利用我哋咁多年以嚟積累嘅優勢？專注手工製唐餅嘅餅家買少見少，而每間餅家嘅配方其實無太大分別，要流住人心、吊胃口，秘訣就要靠新鮮出爐，熱辣辣先好食。」

William續指，自己每日大約有10小時待在工場：「做餅、睇爐、留意去貨量等，要一眼關七㗎！見到燒餅差唔多賣晒就即刻開粉做，燒餅係舖頭招牌，寧願唔做蛋撻、椰撻，都要每日維持穩定供應！」