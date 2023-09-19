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2023-09-19 18:00:00

香港老字號｜全手工製月餅、新鮮出爐招牌燒餅 用料講究 品質為先 旺角奇趣餅家 堅守唐餅傳統風味40載

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香港老字號｜全手工製月餅、新鮮出爐招牌燒餅 用料講究 品質為先 旺角奇趣餅家 堅守唐餅傳統風味40載

香港老字號｜全手工製月餅、新鮮出爐招牌燒餅 用料講究 品質為先 旺角奇趣餅家 堅守唐餅傳統風味40載

潮流興懷舊，但走在城市發展步伐急速的香港，「老字號」要經得起時代巨輪的考驗絕非易事，而傳統手工藝要做到薪火相傳，更有賴年輕一輩投身支持。自1984年開業的奇趣餅家，隱身於人來人往的旺角花園街，前舖後工場的傳統格局、綠色紙皮石地磚、手寫價錢牌、竹筲箕、以鐵盤盛載多款中式唐餅等，奇趣餅家雖沒有華麗的裝潢，舖外卻總被擠得水洩不通。能夠屹立花園街至今40載，奇趣餅家第二代傳人張惠寧（William）直言自己不反傳統不創新，堅守唐餅傳統做法，落力保持水準與新鮮，自然有口皆碑。

 

一眼關七做餅同時評估貨量 靠新鮮出爐「吊胃口」

雞仔餅、光酥餅、老婆餅、合桃酥……奇趣餅家「清一色」只賣唐餅，有別於其他餅家會「踩過界」兼售麵包西餅，或推出迎合大眾的創新口味產品。作為年輕一代，William言行風趣，轉數快鬼主意亦多，那麼為何新人上場沒有新作風？「打開門做生意有邊個唔想賺錢，與其花時間、資源去開發新產品，點解唔好好利用我哋咁多年以嚟積累嘅優勢？專注手工製唐餅嘅餅家買少見少，而每間餅家嘅配方其實無太大分別，要流住人心、吊胃口，秘訣就要靠新鮮出爐，熱辣辣先好食。」

William續指，自己每日大約有10小時待在工場：「做餅、睇爐、留意去貨量等，要一眼關七㗎！見到燒餅差唔多賣晒就即刻開粉做，燒餅係舖頭招牌，寧願唔做蛋撻、椰撻，都要每日維持穩定供應！」

每當一籮又一籮新鮮出爐的招牌燒餅從工場出爐時，人流就會變多，「要3個」、「俾5個我」的交易聲此起彼落，亦成功吸引途人駐足，進而帶動店舖銷情。

每當一籮又一籮新鮮出爐的招牌燒餅從工場出爐時，人流就會變多，「要3個」、「俾5個我」的交易聲此起彼落，亦成功吸引途人駐足，進而帶動店舖銷情。

奇趣餅家｜工場直擊招牌燒餅製作過程：

餅皮跟從傳統做法，100%使用泰國水磨糯米粉，入口煙韌帶米香。 糯米粉中加入熱水、糖及油。William指製作招牌燒餅其中一個關鍵在於油的質量，太稀或太稠均會影響做餅時的水量，而餅店多年來一直選用香港品牌合興油廠生產的GE大豆油，稱其供應的食油質量好，夠穩定。 招牌燒餅設有無餡及紅豆餡兩款選擇。 粉糰粘上白芝麻後，放到焗盤再壓平。 William指餅店所用的傳統爐具無溫度計，亦無計時器，全憑經驗控制，笑言自己目前成功率高達99%。 由開粉、搓麵糰、包餡、焗製到出爐，全程控制在一小時內完成，每次可做20至30盤。

中秋節限定手工月餅 依足傳統做法油香滿溢

到訪奇趣餅家正值中秋節前夕，舖面發售多達9款月餅，不少口味幾近售罄，William只好一邊「開工」製作月餅補貨，一邊接受訪問。他指中秋節及農曆新年均是餅店的傳統旺季，每逢中秋節，餅店都會推出月餅及豬籠餅等應節唐餅，當中最受歡迎的莫過於「金腿伍仁月餅」。William亦大方分享製作心得：「跟傳統。伍仁月餅要做到食落有口感之餘，又帶有油香，就要跟足傳統食譜同做法。例如用花生油取代傳統嘅豬油，因為花生油比豬油健康，而且味道同樣濃厚，配搭伍仁亦可以提升到堅果嘅香味，食晒成個月餅都唔會有好重油膩感。」

 

奇趣餅家｜全人手製金腿伍仁月餅：

餡料由杏仁、合桃、白瓜子、芝麻、糖、冬瓜、桔餅、臘腸及叉燒等組成，倒駱駝嘜花生特級食油增加油香。 餡料拌勻，置於盤中壓平後再取出分成等份，有助增加餡料黏合度，更快塑形。 沿用傳統木製月餅模具，逐個人手壓模。 分次掃上全蛋漿，月餅出爐才能有金黃色澤。 奇趣餅家有多達9款手工月餅，當中最受歡迎的是「金腿伍仁月餅」。

對於選材，William一直相當謹慎，金腿伍仁月餅所選用的食油正是家傳戶曉、香港老字號食油公司合興油廠出產的「駱駝嘜花生特級食油」：「合興有自己煉油廠，食油選擇多，有大豆油、花生油、粟米油、芥花籽油、米糠油、葵花籽油等等，而且自設化驗室，每一款產品都可以提供品質認證，食油品質夠穩定，同我哋餅店對產品品質有嚴格要求嘅理念好相似，我哋用得安心，客人食得放心，好自然就做咗長期客戶。」

奇趣餅家製作的招牌燒餅及月餅，分別選用香港合興油廠出產的「GE大豆油」（左）及「駱駝嘜花生特級食油」（右）。

奇趣餅家製作的招牌燒餅及月餅，分別選用香港合興油廠出產的「GE大豆油」（左）及「駱駝嘜花生特級食油」（右）。

William直言堅守傳統不創新是奇趣餅家最大的賣點，亦是40年來屹立不倒的秘訣。

William直言堅守傳統不創新是奇趣餅家最大的賣點，亦是40年來屹立不倒的秘訣。

奇趣餅家

地址：旺角花園街135號地

查詢：2394 1727

營業時間：上午8時至晚上730

 

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