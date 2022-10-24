香港老字號｜200載的堅持 五代傳承「做藥救人」初心 專訪馬百良第五代傳人馬浩樺先生

「創業難，守業更難」，在香港這個每分每秒都力求進步的地方，要守業，不但要懂得推陳出新，迎合市場口味，更重要的是堅守品牌創業時的初心，以及對品質的堅持。而這些要素，正正是中成藥品牌馬百良能夠穿越兩個世紀，經歷五代子孫，200年後的今日仍屹立不倒的成功關鍵。時至第五代傳人馬浩樺先生以及馬麗珠小姐接手管理馬百良廠房，「做藥救人」的宗旨仍然世代傳承。

堅持扎根香港 品質比成本更重要 1822年，馬百良在佛山創立，其創辦人馬準衡先生有感當時很多平民都因負擔不起昂貴的藥，導致延誤治療甚至失救。本著「做藥救人」的初心，馬準衡先生於是研發出較為大眾化的藥、馬百良最先成名的「兒科聖藥」——「七厘散」。及後馬百良生意越做越大，1904年在香港皇后大馬路（即皇后大道中）設立分店，1966年更在柴灣自設廠房生產，從此就與香港結下不解緣。

第五代傳人馬浩樺先生及馬麗珠小姐接手管理柴灣廠房超過30年，在他們的帶領下，廠房由從前依賴人手生產，到引入各種現代化機器輔助，這些年間，不論產品的生產速度及品質水平，都得到重大的提升。然而，經營一盤生意，控制成本亦是重中之事。當問到為何不少藥廠因成本問題，陸續將廠房遷出香港，馬百良始終堅持「香港製造」時，馬浩樺先生回應是：「因為我同員工嘅家庭都扎根喺香港，所以我哋堅持喺香港設廠。而且喺香港設廠可以投放更多時間資源係生產上，直接控制到品質。」可見馬生對員工及香港的情義結之深。

固守傳統習俗 只因員工同樣重要 「做藥，衛生要求同埋藥物安全都好重要，我哋要跟時代一齊變，科技化、現代化提升廠房設備同品質。」馬浩樺先生明白，唯有改變，才能使馬百良這個老字號繼續傳承下去。不過，有一些傳統習俗，他卻堅持固守，如農曆新年或藥皇誕等大節日會有聯歡飯局、廠房至今仍然聘請專人每日烹煮員工伙食等，一切都只為員工能夠對馬百良更有歸屬感：「員工一年到晚做得咁辛苦，都要奬勵吓嘅。」

馬百良眾股東與員工的關係猶如一家人