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2022-10-07 12:19:35

香港能否回復國際航空樞紐　羅祥國：國泰擔重要角色

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香港能否回復國際航空樞紐　羅祥國：國泰擔重要角色。(資料圖片)

機師組成的香港航空機組人員協會日前表示，國泰航空正面臨前所未有的人手及培訓短缺，會威脅到香港重新成為全球航空樞紐的地位，並警告這將導致機票價格居高不下，促國泰航空重新招募已離職的機師中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為，香港能否回復國際航空樞紐，國泰航空如何運作擔當重要角色，特區政府可以做好當中統籌。

內地嚴格防疫措施影響本港航空業 

羅祥國在一個電台節目中指，內地嚴格的防疫措施影響本港的航空業，希望內地與香港盡快恢復通關。在疫情前，有7,200萬人次使用本港機場，大多數是轉機，不少更來自內地，現時好明顯已沒有這些乘客，令本港整體旅客量下降，本港的航班運力、機位供應等，至今僅回復至疫情前不足一成，但外國已恢復至五成至六成。根據國際運輸協會估計，全球航空業要到2024年才全面恢復，亞洲會再慢一些，他估計香港到本年底才可回復三成運力，明年年底亦只能恢復六成。

全球正爭相招聘有經驗國際線機師

羅祥國又表示，全球正爭相招聘有經驗及走國際線的機師，至於年輕的副機師則需要內部培訓，國泰已重新培訓工作及作招聘，他認為，本港航空業對整體經濟非常重要，國泰的運作狀況對本港有很大公眾利益，應扮演積極、統籌角色，政府亦要加強監督羅祥國又對英國維珍航空撤出香港感到可惜，反映本港環境對外國航空公司仍然不明朗。

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