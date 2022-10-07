香港能否回復國際航空樞紐　羅祥國：國泰擔重要角色

機師組成的香港航空機組人員協會日前表示，國泰航空正面臨前所未有的人手及培訓短缺，會威脅到香港重新成為全球航空樞紐的地位，並警告這將導致機票價格居高不下，促國泰航空重新招募已離職的機師。中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為，香港能否回復國際航空樞紐，國泰航空如何運作擔當重要角色，特區政府可以做好當中統籌。

內地嚴格防疫措施影響本港航空業

羅祥國在一個電台節目中指，內地嚴格的防疫措施影響本港的航空業，希望內地與香港盡快恢復通關。在疫情前，有7,200萬人次使用本港機場，大多數是轉機，不少更來自內地，現時好明顯已沒有這些乘客，令本港整體旅客量下降，本港的航班運力、機位供應等，至今僅回復至疫情前不足一成，但外國已恢復至五成至六成。根據國際運輸協會估計，全球航空業要到2024年才全面恢復，亞洲會再慢一些，他估計香港到本年底才可回復三成運力，明年年底亦只能恢復六成。

全球正爭相招聘有經驗國際線機師

羅祥國又表示，全球正爭相招聘有經驗及走國際線的機師，至於年輕的副機師則需要內部培訓，國泰已重新培訓工作及作招聘，他認為，本港航空業對整體經濟非常重要，國泰的運作狀況對本港有很大公眾利益，應扮演積極、統籌角色，政府亦要加強監督。羅祥國又對英國維珍航空撤出香港感到可惜，反映本港環境對外國航空公司仍然不明朗。