香港與東盟簽訂自貿與投資協定 丘應樺：對香港商貿發展重要

商務及經濟發展局局長丘應樺到柬埔寨出席東盟經貿部長會議後回港，他今早（19日）接受電合訪問時表示，雙方簽訂自由貿易及投資協定對香港重要，可促進經濟一體化及消除貿易壁壘，形容會議成功，又指東盟國家與香港貿易關係密切，今年半年的貿易額達840億美元，按年上升12%。



丘應樺表示，會議期間亦和多國舉行雙邊會議，並爭取他們支持香港加入《區域全面經濟合作夥伴協定》，他引述對方反應正面，希望明年7月能夠成功加入，將對香港商貿發展重要。他又指，今次在柬埔寨亦探訪港商，形容當地有很多發展機遇，包括金融、科技、地產等。至於港商有無反映，香港的入境檢疫政策會否對他們經商有影響，丘應樺說，港商希望減省檢疫限制，令經貿更順暢，相信特區政府會根據研究及數據分析，很快作出決定，亦相信檢疫措施放寬後，香港的優勢可持續發揮。



另外，在吸引人才方面，丘應樺又透露，政府正研究如何吸引更多人才來港，目前已有初步看法，稍後等當局正式公布。