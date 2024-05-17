香港與秘魯大致完成自貿協定談判

商經局局長丘應樺與秘魯外貿和旅遊部長Elizabeth Galdo Marín，共同宣布已大致完成香港與秘魯自貿協定談判。(政府新聞處圖)

商務及經濟發展局局長丘應樺在阿雷基帕時間5月16日在秘魯阿雷基帕出席亞太區經濟合作組織貿易部長會議期間，與秘魯外貿和旅遊部長Elizabeth Galdo Marín進行雙邊會面，並共同宣布已大致完成香港與秘魯自由貿易協定(自貿協定)談判。

商經局局長丘應樺與秘魯外貿和旅遊部長Elizabeth Galdo Marín(左二)，共同宣布已大致完成香港與秘魯自貿協定談判。(政府新聞處圖)

丘應樺表示，談判於2023年展開，範圍包括貨物貿易、服務貿易(包括電子商貿)、投資及其他相關範疇，很高興雙方已經達成締結一份高質素及全面的雙邊自貿協定的目標。他指，秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，此自貿協定將加強雙方在貿易和投資的聯繫，為香港貨物、港商及投資者提供法律保障和更佳的條件進入秘魯市場，並為兩地經濟帶來互惠互利。

當局指，雙方均有志在完成餘下工作及各自的內部程序後，於今年內正式簽署自貿協定，屆時將會公布協定的詳情。

去年兩地貨物貿易總額52.31億元

2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第5大貨物貿易夥伴，兩地的貨物貿易總額為52.31億港元。在2019年至2023年間，雙邊貨物貿易年均增長率為4%。

香港迄今已簽訂8份自貿協定，涉及20個經濟體，包括中國內地、新西蘭、歐洲自由貿易聯盟成員國(即冰島、列支敦士登、挪威和瑞士)、智利、澳門、東南亞國家聯盟成員國（即文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南）、格魯吉亞和澳洲。所有自貿協定均已生效。