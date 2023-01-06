香港航班可用日本所有機場 國泰調整班次 快運復運已取消航班

日本原本規定上周五起，本港航班只可在東京等四個機場升降，之後有條件放寬航班可載客到札幌、福岡和沖繩。港府與日本當局溝通後再有放寬，周日起本港航班可以在所有日本機場升降，亦容許航空公司增加若干航班。多間航空公司宣布，將復已取消的航班。不過旅遊業議會指，部分農曆年日本團早前已取消，相信趕不及復辦。

因應日本當局放寬入境限制，由下星期日(1月8日)起，由香港前往日本的航班，將可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸等日本機場。國泰航空回應查詢時稱，國泰航空知悉日本當局就入境限制的最新安排，並會調整航班以切合市場需求，最新安排可於國泰官網查閱。

HK Express則在社交平台確認，早前取消的部分日本航班將會恢復營運，正為曾訂購相關航班的旅客盡快重新安排機位，現階段毋須向公司的客戶聯繫團隊查詢。而由1月8日起，於出發前7日內曾在中國內地逗留的旅客亦可乘搭前往福岡及沖繩的航班，該航班的旅客亦毋須向HK Express提交外遊紀錄申報表。全日本空輸(ANA)表示，早前取消的香港至東京加班航班NH812，部分日子將恢復運營。

運輸及物流局表示，已獲日本政府確認，香港出發的航班由周日起可載有曾到中國內地的乘客到日本所有機場；意味旅客毋須再申報未曾到內地。

