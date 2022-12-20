香港航空債務重組方案獲批　白武士將注資30億元還債

海航集團旗下的香港航空，今年3月被愛爾蘭1間航空控股公司Stellar Aircraft Holding 1 Limited入稟香港高等法院，呈請將之清盤。日前，港航召開債權人會議，提出490億元債務重組方案，獲法庭批准。

白武士全數注資30億元

法官夏利士今日(20日)早上於高等法院公布判詞，指新投資者Hong Kong Air Limited已將30億元全數注資，是次債務重組方案做法公平，執行方案後一眾債權人能雨露均霑，回報比港航清盤要高。考慮到方案已獲取各方必要認可，新投資者已全數注資，至少2個航機營運出租人同意方案，加上港航已如期清繳所有費用，故法庭相信將可切實執行，按要求批准方案。

判詞指，港航受疫情重創，周轉不靈，去年淨債務達107億元，總債務達490億元。債權人包括銀行、航機營運出租人、機管局、貿易債權人、6.83億美元永久債券持有人等。港航向新投資者Hong Kong Air Limited配股以籌集30億元，並尋求港英兩地法庭批准債務重組方案，以處理公司大部份無抵押債務。

重組方案旨在可持續償還債務

港航最終在本月1日召開了債權人會議，會上獲大多數債權人投票通過方案，債務重組方案旨在令港航能持續償還債務，令債權人收回更多款項。方案中，港航計劃一直保留航機，航機營運出租人可優先選擇現金或股權還債，加上替代申索，每月再就航機型號收取定額款項。