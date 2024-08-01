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2024-08-01 11:31:00

香港航空｜兩乘客疑因椅背挨後問題機上爭執　警方介入雙方最終和解 (有片)

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香港航空｜網傳兩乘客因「椅背挨後」口角。(網上影片)

香港航空｜網傳兩乘客因「椅背挨後」口角。(網上影片)

網傳一段飛機上爭吵影片，在內地社交平台「抖音」流傳一段影片，疑為香港航空一班由海南三亞飛往香港的航班上，有兩名乘客發生口角，有指口角期間，操普通話的內地女子更向身後的香港男子潑水。

香港航空｜網傳兩乘客因「椅背挨後」口角。(網上影片) 香港航空｜網傳兩乘客因「椅背挨後」口角。(網上影片) 香港航空｜網傳兩乘客因「椅背挨後」口角。(網上影片) 香港航空｜網傳兩乘客因「椅背挨後」口角。(網上影片)

據影片上的文字指出，事件於7月30日發生，航班為香港航空「HX162」，由海南三亞飛往香港，當時一名身穿白衣、戴眼鏡的香港男子，與一名內地女子因小事口角，最終驚動機長報警處理，其後兩人下機後被香港警方帶走。

內地女：瞧不起我們中華人民是不是？

據影片顯示，該內地女子情緒激動，高聲操普通話大罵，以及站在走道高聲喝罵﹕「香港人怎麼了，你也是中華人民，你瞧不起我們中華人民是不是？」；「你下了飛機我就報警，我報警，你信不信？」，期間空姐及其他乘客亦協助調停，有人多次勸喻該名女子坐下。

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有本地傳媒引述香港航空回覆，港航指，確認於7月30日，由三亞回港航班「HX162」，有兩名乘客因事爭執， 期間機艙服務員盡力勸阻，並安排涉事人分隔座位，航班亦安全降落。事件中並沒有乘客受傷，並已按涉事乘客要求交由警方跟進。

口角因有人調低椅背休息引起

據消息指，案發於7月30日下午約2時許，在飛機飛行期間，一名姓艾女子調低椅背休息，在其後方楊姓男子因空間變得狹窄感到滿並向女子表達，其後雙方發生口角，並由航班上負責人報警處理。

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警方接報到場調查後，初步相信兩名涉事人士事發時沒有身體接觸，亦沒有行為不檢點；航空時間及機上乘客未受影響，最終雙方和解。

▼香港航空兩乘客口角影片▼