香港茶餐廳｜港式麵包名不副實　雞尾包由隔夜麵包「二次創作」？

墨西哥包源自旺角「麥西哥」？ 墨西哥包，與同是半球形的菠蘿包有點相像，包上同樣有層香甜脆口的糖霜，但材料不盡相同，味道和口感自然不一樣。 墨西哥包並非名不副實，而是真的和墨西哥有關！相傳香港的墨西哥包，始創自一對由墨西哥回流返港的華僑夫婦。他們在旺角開設了一間「麥西哥」餐廳，為了紀念在墨西哥的生活，二人以墨西哥傳統甜食Concha為靈感創作出墨西哥包，並在餐廳出售。Concha是一款擁有貝殼花紋的糖霜甜品，因應糖霜顏色不同，色彩變化多端。

身世曲折離奇的丹麥條 丹麥條是一款扭成麻花形狀的提子麵包。筆者兒時吃的丹麥條由酥皮製成，咬下香酥可口，惟現在市面出售的多為普通提子麻花包。 丹麥條作為丹麥麵包（Danish Pastry，一般含有水果的丹麥酥皮甜麵包）的一員，並非源自丹麥，反而是來自奧地利首都維也納。在丹麥，當地人稱乎這種甜麵包為Wienerbrod，又名Viennese bread（維也納麵包），其身世可謂曲折離奇。 據說這種甜麵包誕生於百多年前的維也納，由一位奧地師廚師向土耳其糕點師傅學習所得。後來這種甜麵包輾轉傳入丹麥，被丹麥人加入不同水果和餡料發揚光大，成為如今全世界都可以品嘗得到的甜點。 延伸閱讀：香港茶餐廳｜港式西餐「豉油西餐」 中西合璧的香港飲食文化