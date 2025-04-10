香港茶餐廳｜港式麵包名不副實　雞尾包由隔夜麵包「二次創作」？

茶餐廳稱得上是香港人的飯堂。昔日很多冰室或茶餐廳都有自己的餅房，到茶餐廳喝杯奶茶、吃件港式麵包，是不少人的生活日常。每口滋味包含着滿滿回憶，濃濃的香港情懷。
有人說，茶餐廳出售的港式麵包充斥着「名不副實」的代表：菠蘿包沒菠蘿，雞尾包不像雞尾，丹麥條不是來自丹麥…… 那它們的名字怎樣來？這些從小吃到大的港式麵包又有甚麼故事？
文章出處：「當代中國」網站
雞尾包由隔夜麵包「二次創作」？
雞尾包，一款難以「顧名思義」的茶餐廳美點；既沒有雞尾成份，外型亦不像雞尾，到底何以命名？
雞尾包其實取名自「雞尾酒（cocktail）」這款飲料。兩者的共通點是同樣以多種材料混合而成。老一輩經常會形容雞尾包「不健康」，箇中緣由，或許於雞尾包的誕生有關。事關雞尾包是由以前賣不出去的隔夜麵包「二次創作」而來。
在物資匱乏的年代，麵包師傅為免浪費，會把賣剩的麵包重製出售。重製方法是將隔夜麵包攪爛，加入椰絲及砂糖等重新烤焗成新鮮出爐的「雞尾包」。由於這種「雜燴麵包」，與雞尾酒一樣由多種材料混合，所以被人喊作「雞尾包」。
墨西哥包源自旺角「麥西哥」？
墨西哥包，與同是半球形的菠蘿包有點相像，包上同樣有層香甜脆口的糖霜，但材料不盡相同，味道和口感自然不一樣。
墨西哥包並非名不副實，而是真的和墨西哥有關！相傳香港的墨西哥包，始創自一對由墨西哥回流返港的華僑夫婦。他們在旺角開設了一間「麥西哥」餐廳，為了紀念在墨西哥的生活，二人以墨西哥傳統甜食Concha為靈感創作出墨西哥包，並在餐廳出售。Concha是一款擁有貝殼花紋的糖霜甜品，因應糖霜顏色不同，色彩變化多端。
根據《香港飲食遊蹤》（黃家樑、區志堅、曾漢棠、黃朗懷合著），1955年《華僑日報》出版的《香港年鑑》便有旺角上海街676號「麥西哥」餐廳的開業證據。不過二人到底是否墨西哥包的發明者，便無從考究了。
身世曲折離奇的丹麥條
丹麥條是一款扭成麻花形狀的提子麵包。筆者兒時吃的丹麥條由酥皮製成，咬下香酥可口，惟現在市面出售的多為普通提子麻花包。
丹麥條作為丹麥麵包（Danish Pastry，一般含有水果的丹麥酥皮甜麵包）的一員，並非源自丹麥，反而是來自奧地利首都維也納。在丹麥，當地人稱乎這種甜麵包為Wienerbrod，又名Viennese bread（維也納麵包），其身世可謂曲折離奇。
據說這種甜麵包誕生於百多年前的維也納，由一位奧地師廚師向土耳其糕點師傅學習所得。後來這種甜麵包輾轉傳入丹麥，被丹麥人加入不同水果和餡料發揚光大，成為如今全世界都可以品嘗得到的甜點。
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